Comme annoncé en début de mandat, la Ville de Lyon va procéder à la rénovation du Jardin botanique du Parc de la Tête d’Or, pour un montant de 550 000 euros.

Lors du prochain conseil municipal le 21 mars, la Ville de Lyon va soumettre au vote des élus un projet de rénovation du Jardin botanique du Parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement. Un projet qui s'inscrirait dans le cadre du vaste plan de rénovation et de préservation du Parc de la Tête d'Or intitulé "Conservation du patrimoine espaces verts 2021-2026" d'un montant de 10 millions d'euros.

Préserver les espèces et rendre le lieu plus attractif

Conçu par l’architecte et paysagiste Denis Bühler en 1857, le Jardin botanique abrite aujourd’hui plus de 13 000 espèces de plantes, dont 900 menacées d’extinction. Au fil des années et des différentes "adaptations successives", une "nécessité d’une recomposition globale" aurait été mise en évidence, explique la municipalité.

Avec ce projet de rénovation, la mairie souhaite donc rénover le secteur "école de botanique" du jardin, d’abord par une "approche scientifique" afin de présenter les différentes espèces de plantes en accord avec l’enseignement actuel de la botanique. Et enfin par une "approche ethnobotanique", pour permettre au plus grand nombre de connaître l’histoire des plantes de Lyon à travers les thèmes de l’agriculture, la médecine, le textile et la gastronomie.

Un projet à 550 000 euros

Les travaux de rénovation seront réalisés par le service Aménagement et Paysage de la Direction Biodiversité et Nature en Ville, si le projet est accepté lors du prochain conseil municipal.

Le coût total s’élèverait ainsi à 550 000 euros, dont 250 000 euros investis dès cette année, puis 300 000 euros en 2025.

