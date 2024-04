Les personnels du lycée Brossolette sont en grève jeudi 11 avril après avoir appris le départ de leur proviseur dès la rentrée prochaine.

L'information est tombée tel un coup de poing sur la table. Les personnels du lycée Brossolette ont appris mardi que leur proviseur ne serait pas là l'année prochaine. Une nouvelle difficile à digérer alors que son arrivée en octobre dernier avait mis fin à une période d'instabilité. "La nomination du nouveau chef d'établissement avait permis de retrouver un climat de travail fonctionnel", explique le lycée villeurbannais. En effet, la précédente proviseure avait quitté son poste dans un contexte tendu. L'établissement montre donc son mécontentement par une grève massive ce jeudi.

800 heures supprimées

Depuis son arrivée en octobre dernier, le nouveau proviseur a su réinstaurer le dialogue et motiver les personnels du lycée. Arrivé dans un contexte de crise, ce dernier a notamment mobilisé les équipes pour trouver des solutions pérennes. "La décision de mettre un terme au travail amorcé par le Proviseur avec l’ensemble des personnels paraît incompréhensible", déplorent les personnels mobilisés.

Ce nouveau changement de chef d'établissement vient donc fragiliser des conditions de travail déjà difficiles. Les grévistes évoquent notamment un budget insuffisant et une dotation horaire inadéquate. De plus, le lycée Brossolette n'a pas d'infirmière scolaire depuis septembre 2023. Et 800 heures de travail ont dû y être supprimées par manque de moyens, aux dépends des élèves. Ces derniers perdent ainsi des heures de tutorat, de soutien scolaire, d'éducation à la vie affective et sexuelles ou encore d'oraux blancs. Des modules "indispensables pour accompagner la réussite des élèves et atténuer les inégalités sociales", selon l'établissement.

