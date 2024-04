Ce mardi, à l’appel des personnels et avec le soutien des parents d’élèves, le collège la Tourette, dans le 1er arrondissement de Lyon est massivement en grève ce matin.

Nouvelle mobilisation dans l'Éducation nationale. Seuls une vingtaine d’élèves et trois enseignants sont présents ce mardi matin au collège la Tourette dans le 1er arrondissement de Lyon. Une mobilisation massive de plus de 90 % des personnels, des élèves mais aussi des parents d’élèves qui dénoncent la nouvelle réforme de l’Éducation nationale, le "choc de savoirs", qui devrait instaurer dès la rentrée prochaine des groupes de niveau. "Cette réforme nous inquiète sérieusement", explique David Rappe, représentant syndical du collège. "On est face à un tri social alors que ce qui fait l’école, c’est réussir à former les élèves ensemble."

Suppression d’un poste de CPE

Le collège la Tourette situé à la Croix-Rousse rejoint donc les nombreux collèges de l’agglomération lyonnaise qui se mobilisent contre cette nouvelle réforme, mais pas seulement. "On se mobilise effectivement contre cette réforme, mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, spécifiquement pour notre collège, c’est la suppression de l'un des deux postes de CPE à la rentrée prochaine", précise encore David Rappe. En cause, la baisse d’effectif d’une cinquantaine d’élèves en septembre. "On nous explique qu’il faut redéployer les moyens sur d’autres établissements. On déshabille Paul pour rhabiller Jacques, c’est insensé", déplore le représentant syndical.

Un climat d’incertitude qui inquiète aussi bien le personnel enseignant que les parents d’élèves. "Les parents sont particulièrement inquiets pour le climat scolaire, alors qu’on nous avait toujours garanti ces deux postes et qu’ils sont vitaux pour le bon fonctionnement du collège." Les représentants syndicaux ont demandé à être reçus aujourd’hui, mais si la réponse est jugée insatisfaisante, de nouvelles journées de grève seront organisées après les vacances scolaires qui débutent en fin de semaine.

