Une nouvelle grève des enseignants est prévue ce mardi 2 avril à Lyon contre la réforme "choc des savoirs".

La réforme "choc des savoirs" continue de cristalliser la colère des enseignants. Pour améliorer le niveau à l'école, le Premier ministre, Gabriel Attal souhaite notamment mettre en place des groupes de niveau en français et en mathématiques dès la 6e et la 5e, puis en 4e et 3e dès la rentrée 2025.

Lire aussi : "Faire plus avec moins" : les enseignants vent debout contre la réforme du "choc des savoirs"

"Choc des salaires et des moyens"

Mais pour les syndicats de l'éducation nationale, cette réforme "va immanquablement creuser les inégalités" qui demandent un "choc des salaires et des moyens pour l'école publique". Ils appellent ainsi à une nouvelle journée de grève à Lyon et dans toute la France mardi 2 avril.

Une manifestations est prévue à 14 h au départ de la place Guichard. Les syndicats exigent l'abandon des mesures "choc des savoirs" et "une revalorisation salariale sans contreparties et des moyens pour l’École publique".

"Le gouvernement cherche à imposer un modèle d’école du collège au lycée qui vise à faire sortir de l’école publique, le plus tôt possible et à chaque étape de leur scolarité, les élèves des classes populaires", indiquent-ils dans un communiqué.