La vigilance rouge levée en Haute-Savoie après une crue centennale

Alors que l’Arve, qui traverse la Haute-Savoie, connaît un épisode de crue centennale, la vigilance rouge, en vigueur depuis mardi, a été levée en milieu de matinée ce mercredi 15 novembre.

En vigueur depuis la fin de journée mardi en Haute-Savoie, la vigilance rouge pour crues a été levée par Vigicrues ce mercredi 15 novembre en milieu de matinée. Le service d’informations sur le risque de crues des cours d’eau en France a repassé le département des Alpes au niveau orange, où se trouvent également la Savoie, l’Isère et la Drôme, la vigilance ayant été ramenée au niveau jaune dans le Rhône et l’Ain, qui se trouvaient encore au niveau orange en début de matinée.

Impressionnantes images de la crue de l’#Arve ce matin du mercredi 15 novembre 2023 à #Genève. 5 ponts de la ville ont été fermés à la circulation. https://t.co/z4jWH3lTfa — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 15, 2023

Le pic de crue atteint à 5 heures du matin sur l'Arve

La prudence reste toutefois de mise sur ces territoires où les niveaux et débits des cours d’eau restent importants. Tout particulièrement en Haute-Savoie, où l’Arve connaît une "crue de type centennale", selon le préfet du département. Présent ce matin sur France Bleu Pays de Savoie, Yves Le Breton que ce type de crue, "très brutale", se caractérise aussi par une "évacuation rapide". Selon ce service du gouvernement, "le pic de crue a eu lieu aux alentours de 5 heures ce matin. La hauteur à l'échelle de Reignier-Esery a atteint 5 mètres, soit un débit estimé d'environ 1230 m³/s. Ce niveau observé est supérieur à celui atteint en mai 2015".

"La décrue de l'Arve va progressivement se mettre en place dans la matinée de ce mercredi" Vigicrues

Les communes de Gaillard, d'Annemasse ou d’Etrembières sont encore particulièrement concernées, mais la journée de ce mercredi "devrait être plus calme que la précédente", a estimé ce matin le préfet du département. Signe que la décrue est encours, à "8h30 mercredi, le niveau d'eau mesuré à l'échelle de la station de Reignier-Esery était de 4m70 soit un débit estimé à environ 1040 m3/s". À la mi-journée, celui-ci devrait redescendre entre "800 et 850 m³/s soit une hauteur comprise entre 4m10 et 4m30 à l'échelle".

Depuis le début de l'épisode, qui n'a pas fait de victimes, à ce stade, la préfecture recense 130 opérations des sapeurs-pompiers du département et environ 110 prises en charge.