Réunis en comité de pilotage, les partenaires du contrat de ville métropolitain ont renouvelé leurs engagements en faveur des quartiers prioritaires, avec un accent sur l’éducation, la jeunesse et un nouveau baromètre de suivi.

Le 26 juin, la séance plénière du comité de pilotage du contrat de ville métropolitain 2024-2030 s’est tenue sous la présidence de Fabrice Rosay, préfet délégué pour l’égalité des chances, et de Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon. Aux côtés de la nouvelle sous-préfète Anne Laybourne, plus d’une centaine d’acteurs institutionnels, élus, partenaires et habitants ont pris part à cette réunion consacrée à l’avenir des 43 quartiers prioritaires du Rhône.

Ce contrat, signé en 2024, repose sur six grands axes et 250 engagements en faveur de l’égalité des chances, de la cohésion sociale et de la participation citoyenne. Pour en assurer le suivi, les partenaires ont annoncé la création d’un baromètre piloté par l’agence UrbaLyon, afin de mesurer concrètement les avancées et rendre compte aux habitants.

L’accent a été mis sur les dispositifs en direction de l’enfance et de la jeunesse : médiateurs scolaires, classes artistiques aménagées, cités éducatives labellisées (11 dans la métropole, dont 5 à Lyon), ou encore les programmes de réussite éducative, actifs auprès des 2-16 ans.

100 nouvelles crèches d'ici 2029

Enfin, le programme "Quartiers d’été" 2025 a été officiellement lancé. La préfecture a réaffirmé l’engagement de l’État, notamment à travers la création de 100 nouvelles crèches d’ici 2029 et le doublement des classes maternelles pour les moins de 3 ans. Pour Renaud Payre, seule une politique éducative ambitieuse permettra de faire reculer les inégalités entre les quartiers.