La Saulaie : "c'est 10% de la commune d'Oullins" (vidéo)

Clotilde Pouzergue (LR) est maire de Oullins. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter les dernières avancées du mégaprojet de la Saulaie, à l'Est de la commune.

L'élue débute en annonçant que le conseil de la Métropole a délibéré d'un avenant financier sur le projet de la Saulaie. Une première phase qui devrait permettre les premiers coups de pioche d'ici 2024.

Pour rappel, le méga-projet de la Saulaie : "c'est 40 hectares, avec 20 hectares de friche. 40 hectares, c'est 10% de la commune d'Oullins. Donc effectivement pour la commune, c'est un enjeu important. C'est aussi un enjeu important pour la métropole, bien sûr. Donc c'est un projet mixte, vous l'avez tout à fait dit, à la fois du logement, à la fois de l'activité, à la fois des équipements publics, beaucoup d'espaces publics végétalisés, parce que ça c'était un point qui nous tenait à cœur. Dans le contexte actuel, de toute façon, c'est une évidence. Des commerces, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un quartier puisse fonctionner" précise Clotilde Pouzergue.

Plus de 870 nouveaux logements sont prévus pour 2000 nouveaux habitants. 3500 salariés devraient venir y travailler pour des entreprises parfois connues des Lyonnais comme la chaîne de restauration Ninkasi qui y installe son siège. Au total, 55 000 m2 devraient être dévolus à l'activité économique pour ce site relié au métro B. La part du logement abordable a aussi été rehaussée de 50 à 60% ces dernières années. L'école sur place devrait aussi être refaite à neuf rappelle la maire d'Oullins.

Clotilde Pouzergue confirme la préparation d'une passerelle entre le centre-ville et la Saulaie, mais sans préciser de date. Pareillement, sur le thème des retards - le projet a été lancé en 2008 - la maire évoque la crise sanitaire ainsi que les dernières élections de l'exécutif métropolitain de 2020.

La retranscription intégrale de l'émission avec Clotilde Pouzergue :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 Minutes Chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du méga projet de La Saulaie, le projet, le chantier peut-être le plus grand de la métropole de Lyon qui se situe à Oullins. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Clotilde Pouzergue qui est la maire d'Oullins. Bonjour Clotilde Pouzergue.

Bonjour, merci de me recevoir.



Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet dans ce “6 minutes chrono”. Où est-ce que ça en est ce projet de La Saulaie ? Aujourd'hui, quelles sont les dernières avancées ?



Les dernières avancées sont importantes puisqu'on a délibéré au conseil de la métropole très récemment sur ce qu'on appelle un avenant financier sur ce projet. On va, je l'espère, en début d'année prochaine rentrer dans une phase maintenant beaucoup plus opérationnelle. Et j'espère que d'ici 2024, on verra arriver un certain nombre de choses, des grues, peut-être, des mouvements en tout cas sur ce terrain.



Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes, qu'est-ce que ce projet ? Voilà, des logements, des bureaux, des commerces, c'est très vaste. Dans les grandes lignes, j'entends, on ne va pas faire le détail d'un chantier si important. Qu'est-ce que c'est que ce projet de La Saulaie finalement pour ceux qui n'auraient pas suivi ces dernières années ?



Alors ce projet de La Saulaie, effectivement, est important puisqu'il représente 40 hectares, avec 20 hectares de friche. 40 hectares, c'est 10% de la commune d'Oullins. Donc effectivement pour la commune, c'est un enjeu important. C'est aussi un enjeu important pour la métropole, bien sûr. Donc c'est un projet mixte, vous l'avez tout à fait dit, à la fois du logement, à la fois de l'activité, à la fois des équipements publics, beaucoup d'espaces publics végétalisés, parce que ça c'était un point qui nous tenait à cœur. Dans le contexte actuel, de toute façon, c'est une évidence. Des commerces, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un quartier puisse fonctionner.



Et alors avec je crois 900 nouveaux logements, si mes chiffres sont à jour, une question qui nous est venue à Lyon Capitale : est-ce que les infrastructures seront suffisantes pour absorber les nouveaux habitants ? Je parle d'écoles, de transports, de commerces. Est-ce que ça ne risque pas de faire un îlot un petit peu isolé finalement ? Est-ce qu'on pourra bien y vivre ?



Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Alors ça, ce sont des perspectives qu'on a en tête depuis le début de ce projet, parce que maintenant ça fait bientôt dix ans qu'on travaille sur ce projet urbain. 870 logements, c'est effectivement derrière une école, puisque vous parlez d'équipements publics. On travaille sur une école qui accueillera 15 classes. Alors on ne construit pas non plus ce quartier au milieu de nul part, puisqu'aujourd'hui il y a déjà un quartier au milieu de La Saulaie, qu'on appelle parfois le quartier ancien, le quartier historique, peu importe, qui a déjà sa propre école, qui sera donc réintégrée dans l'école du futur quartier, qui sera neuve, évidemment. On travaille bien sûr sur l'accueil d'une nouvelle crèche, on va reconstruire un gymnase, et puis, alors un petit peu plus long terme, un centre nautique, mais là qui va vraiment concerner l'ensemble de la commune.



Et en termes de transport, on peut le rappeler, peut-être que ce sera bien relié ?

On est vraiment au pied du métro qui est arrivé en 2013 à La Saulaie, au pôle multimodal. Donc en termes de transport, évidemment, c'est un quartier qui sera extrêmement bien desservi en transport en commun. C’est un quartier apaisé, puisque là aussi avec la métropole, on est complètement en accord sur le fait qu'il faut qu'on apaise complètement ce quartier, pour qu'on puisse se déplacer facilement en mode doux. Et puis, on est aussi à quelques centaines de mètres de l'autoroute, et très très proche du centre-ville, et puis de la gare SNCF.



Il y a aussi une question qui est revenue lorsqu'on se renseigne sur le débat par des habitants notamment. Est-ce qu'il y aura une nouvelle passerelle pour relier le centre-ville, La Saulaie, au centre-ville d'Oullins ? On parle souvent de la passerelle qui reliera Gerland à La Saulaie, mais aussi est-ce qu'il y en aura une qui passera au-dessus des voies de chemin de fer, et pour quand est-ce qu’est prévu ce projet ?



Oui, tout à fait, les études sont en cours pour voir exactement comment on l'a fait atterrir dans le futur quartier, puisque effectivement elle arrivera le long de la voie ferrée, vous avez tout à fait raison, donc il y a un niveau à survoler, surmonter, avec évidemment une passerelle qui doit être accessible, donc c'est un ouvrage qui de toute façon est bien prévu dans le projet et atterrira sur le futur parc sportif qui sera le long de la voie ferrée, mais c'est bien prévu.



D'accord, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, on en a une dernière, c'est la question du temps, vous l'avez dit le projet remonte à plus de dix ans, le Grand Lyon a acheté les anciens terrains en 2008, la ZAC date de 2018, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour ce projet qui est certes d'ampleur, mais on est allé aussi peut-être plus vite sur d'autres projets, pourquoi est-ce que ça a traîné un peu comme ça ?



Je crois qu'il y a plusieurs facteurs, on va peut-être pas forcément revenir à l'histoire ancienne, on a effectivement créé la ZAC en 2019-2020, enfin en tout cas la concession, après on a eu la période Covid, le changement d'exécutif à la métropole, qui forcément a voulu s'acculturer d'abord de ce projet et puis amener ses propres propositions, et puis de toute façon sur ce type de projet, on voit bien que le temps à la fois administratif et politique n'est malheureusement pas le temps du citoyen, puisqu'aujourd'hui on est vraiment aux portes de Lyon avec un métro qui arrive maintenant depuis dix ans, et c'est vrai que c'est assez incompréhensible pour nos concitoyens pour comprendre pourquoi ce temps est si long, mais je crois que maintenant il faut regarder vers l'avenir, on entre dans une phase très opérationnelle et j'espère que les premiers logements notamment pourront être livrés en 2027.



Très bien, et ça sera le mot de la fin, merci beaucoup Clotilde Pouzergue d'avoir répondu nos questions, on le rappelle, La Saulaie, un projet à suivre, un méga projet à Oullins dans la métropole de Lyon, merci, quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission, vous pouvez retrouver plus de détails sur le projet de La Saulaie sur le site lyoncapitale.fr, à très bientôt.