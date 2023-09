La Métropole de Lyon débloque 56 millions d’euros pour une ZAC de Vénissieux

La Métropole de Lyon a voté à l’unanimité un nouveau budget de 56 millions d’euros pour continuer le "renouvellement urbain" de la ZAC Marché Monmousseau Balmes à Vénissieux.

Un "projet d’ampleur". C’est par ces mots que Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme et du cadre de vie, décrit la suite des rénovations qui attend la ZAC Marché Monmousseau Balmes de Vénissieux. Voté à l’unanimité lors du conseil du 25 septembre, la Métropole de Lyon va donc allouer un nouveau budget de 56 millions d’euros pour poursuivre le projet.

Le projet de rénovation débuté en 2021 avait pour but de "redessiner, moderniser et redynamiser plusieurs quartiers du Plateau des Minguettes". La poursuite de cette transformation a trois objectifs selon la Métropole de Lyon. Tout d’abord, "faire de Vénissieux la porte d’entrée Sud de la Métropole" grâce au tramway T4 et T10, continuer "le renouvellement urbain des quartiers des Minguettes" et enfin "connecter le plateau des Minguettes au centre-ville de Vénissieux", explique la collectivité dans son communiqué.

Logements, végétalisation et urbanisme

La poursuite de ce grand plan de rénovation s’inscrit dans la continuité de la politique de la Métropole de Lyon. Le plan prévoit notamment "la construction envisagée d’environ 1 000 logements diversifiés", c’est-à-dire qui favorisent la mixité sociale, un "parc linéaire végétalisé" d’environ deux hectares pour améliorer la "qualité paysagère" des Balmes. Enfin, de nouvelles rues feront leur apparition ainsi que des "modes actifs pour mieux relier les quartiers", conclut le communiqué.

"(...) Cette ZAC va créer une continuité entre le centre-ville et le plateau, et relier ainsi les différents quartiers, au bénéfice de l’ensemble des Vénissians." Michèle Picard, Maire de Vénissieux

Michèle Picard, Maire de Vénissieux salue d’ailleurs l’initiative. "La ZAC marché Monmousseau Balmes est un des grands projets de Vénissieux qui marquera l’histoire de la ville (…). Cette ZAC va créer une continuité entre le centre-ville et le plateau, et relier ainsi les différents quartiers, au bénéfice de l’ensemble des Vénissans." Ce grand projet s'inscrit dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2015-2030.