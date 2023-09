26°c et une journée ensoleillée mercredi 27 septembre à Lyon

C’est une nouvelle belle journée ensoleillée qui attend les Lyonnais ce mercredi 27 septembre, alors que le mercure devrait afficher jusqu’à 26°c.

Le beau temps se maintient ce mercredi 27 septembre entre Rhône et Saône. D’après le dernier bulletin édité par Météo France, il ne devrait pas pleuvoir de la journée et les Lyonnais pourront profiter d’un grand soleil. Les températures, elles, restent au-dessus des normales de saison et sont plutôt estivales.

S’il ne fera pas plus de 11°c à 8 heures, le mercure va toutefois rapidement grimper pour atteindre 21°c sur les coups de midi. Dans l’après-midi, la maximale du jour devrait être atteinte sur les coups de 17 heures, où 26°c sont annoncés. Les températures baissent ensuite de quelques degrés pour se stabiliser autour de 20°c dans la soirée, avant de descendre jusqu’à 13°c la nuit prochaine.