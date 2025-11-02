Actualité

Ils ont osé le dire

  • par Guillaume Lamy

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “À La France insoumise, on ne se vend pas pour un plat de lentilles”
    La députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, accuse les socialistes d’avoir sauvé Sébastien Lecornu et la macronie.

    “Jean-Michel Aulas est le candidat de Laurent Wauquiez”,
    estime Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui renvoie l’ex-patron de l’OL à son alliance. “Il a décidé de monter dans le train de la droite à la Wauquiez.”

    “Nous allons droit dans le mur !”,
    alerte Jérémie Bréaud, président Les Républicains du Rhône, à propos de la situation actuelle de la France, plongée dans l’incertitude politique.

    “Nous avons démantelé les deux derniers points de deal au Tonkin”
    La préfète du Rhône Fabienne Buccio, en visite le 10 octobre dans ce quartier sensible de Villeurbanne, entre le parc de la Tête-d’Or et le campus de Bron, après une vaste opération policière.

    “C’est révélateur d’un aveuglement idéologique et d’un amateurisme”
    La Métro Positive, groupe d’opposition métropolitain, qui critique la gestion des parcs et aires de stationnement par la Société publique lyonnaise de mobilités qui coûterait cher aux Lyonnais.

    “C’est un candidat qui fonctionne selon une mécanique de l’opposition systématique”
    Gautier Chapuis, adjoint et coprésident du groupe Les Écologistes à la Ville de Lyon, à l’endroit de Jean-Michel Aulas.

    La Saône-et-Loire concernée par un foyer de grippe aviaire

    La Saône-et-Loire concernée par un foyer de grippe aviaire 01/11/25
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    À Lyon, le métro B ne circulera pas en matinée ce dimanche 01/11/25
    Dermatose bovine dans la Drôme : la Confédération paysanne exige un changement de politique sanitaire  01/11/25
    Le propriétaire de l’ASSE investit plus d’un million d’euros dans la médecine du sport à Saint-Étienne 01/11/25
    De la Haute-Savoie à New York : Ciliatech ouvre une nouvelle filiale 01/11/25
    Alice de Rochechouart est docteure en philosophie, autrice de Privilèges. Ce qu’il nous reste à abolir (JCLattès) et créatrice du podcast “Le Phil d’Actu”, elle propose de repenser notre rapport aux privilèges et d’instaurer une véritable politique des biens communs pour plus de justice sociale et de démocratie. © Marie Rouge
    Article payant “Nous sommes dans une période prérévolutionnaire” 01/11/25
    L'immobilier de Lyon en bref 01/11/25
    Lyon Urban Trail by night : de nombreuses rues fermées à la circulation dès 18 heures 01/11/25
    Article payant Assiettes à partager : nouvelle convivialité ou mirage marketing ? 01/11/25
    Villeurbanne : un homme hospitalisé après avoir été blessé par balle 01/11/25
    L'atelier se concentre à présent uniquement dans la location de vêtements de cérémonie (jaquettes, smokings, queues-de-pie et bien sûr le costume classique !), les robes de soirée et les robes d’avocat.
    Article payant Styl Cérémonie : 205 ans de couture lyonnaise 01/11/25
    Rhône : une fillette de 2 ans meurt percutée par un membre de sa famille au volant d'un tracteur 01/11/25
