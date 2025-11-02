Ils ont osé le dire

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“À La France insoumise, on ne se vend pas pour un plat de lentilles”

La députée LFI de Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi, accuse les socialistes d’avoir sauvé Sébastien Lecornu et la macronie.

“Jean-Michel Aulas est le candidat de Laurent Wauquiez”,

estime Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui renvoie l’ex-patron de l’OL à son alliance. “Il a décidé de monter dans le train de la droite à la Wauquiez.”

“Nous allons droit dans le mur !”,

alerte Jérémie Bréaud, président Les Républicains du Rhône, à propos de la situation actuelle de la France, plongée dans l’incertitude politique.

“Nous avons démantelé les deux derniers points de deal au Tonkin”

La préfète du Rhône Fabienne Buccio, en visite le 10 octobre dans ce quartier sensible de Villeurbanne, entre le parc de la Tête-d’Or et le campus de Bron, après une vaste opération policière.

“C’est révélateur d’un aveuglement idéologique et d’un amateurisme”

La Métro Positive, groupe d’opposition métropolitain, qui critique la gestion des parcs et aires de stationnement par la Société publique lyonnaise de mobilités qui coûterait cher aux Lyonnais.

“C’est un candidat qui fonctionne selon une mécanique de l’opposition systématique”

Gautier Chapuis, adjoint et coprésident du groupe Les Écologistes à la Ville de Lyon, à l’endroit de Jean-Michel Aulas.