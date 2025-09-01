Un lundi entre nuages et averses à Lyon, seulement 22 degrés attendus

C'est une journée maussade, grise et pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 1er septembre, avec des averses parfois orageuses qui traverseront la région jusque dans l'après-midi.

Pour ce premier jour du mois de septembre, jour de la rentrée pour les petits et grands lyonnais, le temps ne sera pas au beau fixe. C'est une journée grise et pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec un risque d'averse parfois fortes et orageuses qui se développera dans l'après-midi.

Côté températures il fait seulement 16 degrés ce lundi matin et le mercure grimpera jusqu'à 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison avant une remontée des températures pour le milieu de semaine à Lyon.