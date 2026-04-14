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Tramway régional entre Crémieu et Lyon via Meyzieu. Crédit : Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région confirme la poursuite du projet de tramway entre Crémieu et Lyon via Meyzieu

  • par Clémence Margall

    • 280 contributions ont été recueillies lors de la concertation publique qui s’est déroulée entre le 12 novembre et le 14 janvier.

    Maillon Est du futur Service express régional métropolitain lyonnais (SERM), le tramway entre Crémieu (Isère) et Lyon, en passant par Meyzieu (Rhône) se confirme un peu plus. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a en effet adopté la poursuite du projet lors de sa commission permanente du 2 avril dernier.

    Pour rappel, le projet prévoit une rame toutes les 15 minutes en heure de pointe, avec un trajet de moins d'une heure entre Crémieu et Lyon, contre au moins 1h30 aujourd'hui en voiture. Six nouvelles stations avec services multimodaux desserviraient le bassin, accompagnées d'un itinéraire cyclable reliant les tracés existants à l'est de Crémieu et à l'ouest de Meyzieu.

    Lire aussi : La Région Auvergne-Rhône-Alpes approuve 4 projets des futurs RER régionaux

    280 contributions recueillies lors de la concertation publique

    La concertation publique lancée le 12 novembre dernier a également permis de recueillir 280 contributions, tandis que 1 150 personnes ont participé aux différentes rencontres organisées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La collectivité poursuit désormais les études nécessaires à la conception du projet ainsi que l’ensemble des procédures réglementaires jusqu’à l’enquête publique.

    "La concertation préalable a confirmé l’intérêt fort et partagé pour le projet Crémieu-Lyon par Meyzieu. En décidant de le poursuivre, nous affirmons notre volonté d’apporter une réponse concrète aux besoins croissants de mobilité dans le Nord-Isère et l’Est de l’agglomération lyonnaise", assure Frédéric Aguilera, vice-président délégué aux transports.

    Lire aussi : "C’est gagnant-gagnant pour tout le monde" : les promesses des RER régionaux

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