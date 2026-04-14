Haribo inaugure le 18 avril son premier magasin pérenne lyonnais, rue de la République. Animations, dégustations et décor immersif sont annoncés pour célébrer l’événement.

Après deux pop-up stores plébiscités, Haribo franchit une nouvelle étape en s’installant durablement à Lyon. La marque ouvrira le 18 avril une boutique permanente de 135 m² au 37 Rue de la République, au pied du Métro Cordeliers, avec un concept de magasin présenté comme plus immersif et expérientiel.

Pensée comme un lieu de découverte et de plaisir, la boutique proposera des décors XXL autour des produits emblématiques de l’enseigne, ainsi que des espaces dédiés à la dégustation. Les visiteurs pourront aussi profiter du concept "Mix for Fun", permettant de composer leur propre assortiment de bonbons. Des produits dérivés seront également proposés.

Pour marquer l’ouverture, une journée d’inauguration festive est prévue avec animations et dégustations. Cette implantation confirme la volonté de la marque de renforcer sa présence en centre-ville et de développer son réseau de boutiques en propre, déjà au nombre de 26 en France.