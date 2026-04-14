Actualité
Haribo Lyon

Haribo ouvre sa boutique permanente à Lyon avec une inauguration festive

  • par La Rédaction

    • Haribo inaugure le 18 avril son premier magasin pérenne lyonnais, rue de la République. Animations, dégustations et décor immersif sont annoncés pour célébrer l’événement.

    Après deux pop-up stores plébiscités, Haribo franchit une nouvelle étape en s’installant durablement à Lyon. La marque ouvrira le 18 avril une boutique permanente de 135 m² au 37 Rue de la République, au pied du Métro Cordeliers, avec un concept de magasin présenté comme plus immersif et expérientiel.

    Pensée comme un lieu de découverte et de plaisir, la boutique proposera des décors XXL autour des produits emblématiques de l’enseigne, ainsi que des espaces dédiés à la dégustation. Les visiteurs pourront aussi profiter du concept "Mix for Fun", permettant de composer leur propre assortiment de bonbons. Des produits dérivés seront également proposés.

    Pour marquer l’ouverture, une journée d’inauguration festive est prévue avec animations et dégustations. Cette implantation confirme la volonté de la marque de renforcer sa présence en centre-ville et de développer son réseau de boutiques en propre, déjà au nombre de 26 en France.

    à lire également
    Déjections de rongeurs, mauvaise conservation des aliments… Une boulangerie de Givors fermée en urgence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Haribo Lyon
    Haribo ouvre sa boutique permanente à Lyon avec une inauguration festive 11:11
    Déjections de rongeurs, mauvaise conservation des aliments… Une boulangerie de Givors fermée en urgence 10:47
    Anne-Sophie Pic, cheffe la plus étoilée du monde. @AnneEmmanuelleThion
    Près de Lyon : Anne-Sophie Pic, cheffe la plus citée par les Français selon un récent sondage 10:26
    Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.
    Vaulx-en-Velin : une enquête ouverte sur les inscriptions électorales du maire Abdelkader Lahmar 09:43
    À Bron, le radar antibruit démonté avant même les premières amendes 08:41
    d'heure en heure
    La ministre Camille Galliard-Minier attendue à Lyon ce mardi 08:02
    Ado de 13 ans tué par balle à Villefranche : la piste accidentelle privilégiée 07:50
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:33
    Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    père Jean-Bernard Plessy, directeur général du groupe Chartreux
    Incendie aux Chartreux : une reconstruction majeure, "sans refaire à l’identique" 07:00
    Quel avenir pour la ZFE à Lyon et dans la métropole ? 13/04/26
    Villeurbanne : un ciné-spectacle original programmé au TNP fin avril 13/04/26
    Cinq films réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes sélectionnés au festival de Cannes 2026 13/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut