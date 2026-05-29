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Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Rhône : 21 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l’année

  • par C.M.

    • Après un mois de mai particulièrement meurtrier sur les routes, le préfet du Rhône a demandé aux forces de l'ordre "de faire preuve d'une grande fermeté."

    C’est un bilan en demi-teinte pour la sécurité routière. La préfecture du Rhône a dévoilé ce vendredi 29 mai les chiffres de la mortalité sur les routes du département, indiquant que 21 personnes étaient décédées depuis le début de l'année. Dans le détail, il s’agit de 7 motos, 5 véhicules légers, 3 piétons, 2 cyclistes, une trottinette, un véhicule utilitaire léger, un poids lourd et une voiturette.

    Si les chiffres sont meilleurs par rapport à ceux de 2025 à la même période (28 morts), les services de l’État alertent toutefois sur un mois de mai particulièrement meurtrier : "6 décès à ce jour, dont trois en moins d'une semaine. Les jeunes ont été particulièrement touchés avec 4 tués âgés entre 18 et 23 ans ce mois-ci."

    Le préfet demande "une grande fermeté"

    En conséquence, le préfet du Rhône Etienne Guyot met en garde les usagers, les appelant "à la maîtrise de leur comportement et à la responsabilité." Le haut fonctionnaire a par ailleurs demandé aux forces de sécurité "d’intensifier" les contrôles et "de faire preuve d'une grande fermeté pour éviter que cette spirale mortifère ne prospère." Et de conclure : "Il est absolument vital de respecter les règles du code de la route."

    Lire aussi : Rhône : les violences physiques ont explosé de près de 30 % en cinq ans

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