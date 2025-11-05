Actualité

La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu

  • par La rédaction

    • Une concertation publique de deux mois s'ouvre le 12 novembre sur le projet de liaison Crémieu-Lyon par Meyzieu. Réunion publique d'ouverture le 24 novembre à Crémieu, mise en service prévue en 2032.

    La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise du 12 novembre 2025 au 14 janvier 2026 une concertation préalable sur le projet de liaison tramway entre Crémieu et Lyon via Meyzieu. La Commission nationale du débat public accompagne la démarche avec le garant Denis Cuvillier.

    Durant deux mois, réunions publiques, ateliers et rencontres de proximité rythmeront les échanges avec habitants, usagers, associations et entreprises. Des rencontres ciblées sont prévues pour des publics spécifiques : membres de la Commission transport du CESER, acteurs économiques et associations.

    Réunion publique le 24 novembre

    La réunion publique d'ouverture se tiendra le 24 novembre à la salle des fêtes de Crémieu. Un dossier de concertation et un dépliant d'information sont disponibles dans les mairies et sur le site expression.auvergnerhonealpes.fr.

    Le projet prévoit une rame toutes les 15 minutes en heures de pointe, avec un trajet de moins d'une heure entre Crémieu et Lyon, contre au moins 1h30 aujourd'hui en voiture. Six nouvelles stations avec services multimodaux desserviraient le bassin, accompagnées d'un itinéraire cyclable reliant les tracés existants à l'est de Crémieu et à l'ouest de Meyzieu.

    "Nous nous réjouissons aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle étape, celle de la concertation préalable, qui permettra à tous les publics qui souhaitent d'y participer, d'échanger sur l'opportunité de ce projet", a déclaré Frédéric Aguilera, vice-président régional délégué aux transports. La mise en service est prévue à l'horizon 2032.

