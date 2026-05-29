L'ancien footballeur de l'OL Bryan Bergougnoux est mort à 43 ans

Lyon’s French forward Bryan Bergougnoux poses, 23th july 2004, during the presentation of the Lyon’ team soccer for the journalists. AFP PHOTO/ LIONEL MONTAGNIER (Photo by LIONEL MONTAGNIER / AFP)

Âgé de 43 ans, l’ancien footballeur de l’Olympique lyonnais Bryan Bergougnoux est décédé ce vendredi 29 mai.

Bryan Bergougnoux, passé par le TFC et Lyon, où il a remporté trois titres de champion de France, est décédé vendredi à Toulouse, a-t-on appris de source proche du joueur, confirmant une information du Progrès.

L'ancien milieu de terrain devait participer à un "match des légendes" réunissant d'anciennes gloires du football, organisé vendredi soir dans la Ville Rose, mais a été victime d'un malaise, auquel il a succombé.

Formé à l'Olympique Lyonnais, il y fait ses débuts comme professionnel et remporte trois titres de champion de France sous le maillot des Gones. D'abord dans un rôle de milieu offensif, il gagne du temps de jeu et obtient 21 sélections avec l'équipe de France espoirs.

En 2005, il quitte Lyon pour Toulouse, où il reste quatre saisons, avant de partir pour l'Italie et Lecce, puis de passer par Châteauroux, le club chypriote de Nicosie, Tours, et enfin Thonon-Evian. Au moment de prendre sa retraite, Bergougnoux intègre le staff du club savoyard.

Malade d'un cancer de la parotide quelques années après avoir pris sa retraite, il en avait guéri et avait rejoint cette saison le staff du Havre comme adjoint de Didier Digard. Il y côtoyait son ex-coéquipier, l'ancien portier du TFC Nicolas Douchez, en charge des gardiens.

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