Un homme se fait poignarder en plein centre de Lyon

Lundi 13 avril, un trentenaire s'est fait poignarder en plein centre de Lyon alors qu'il rentrait d'une session de sport.

Une nouvelle agression est survenue à Lyon lundi 13 avril. Selon les informations du Progrès, un trentenaire se serait fait poignardé, rue Sainte-Hélène (2e) alors qu'il rentrait d'une session de sport aux alentours de 21 heures. L'homme aurait reçu plusieurs coups de couteau, notamment aux fesses et au thorax.

La victime a rapidement été prise en charge par les secours avant d'être transportée à l'hôpital Edouard Herriot. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Aucune caméra de vidéosurveillance n'a permis de filmer la scène. La victime devrait néanmoins être entendue prochainement dans le cadre de l'enquête.

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