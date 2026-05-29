Bureau de La Poste quai Saint-Antoine, dans le 2e arrondissement de Lyon. Google Maps

Après près de trois mois de fermeture, suite à un braquage survenu en mars, le bureau de poste du quai Saint-Antoine rouvrira le 17 juin.

Le bureau de poste du quai Saint-Antoine (2e arr.) va rouvrir. Après avoir vu son distributeur de billets arraché à l'aide d'un fourgon le 19 mars dernier, le bureau de poste avait complètement fermé ses portes. La partie du distributeur emportée contenait des liquidités, tandis qu’une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs avait été ouverte.

En parallèle, la Poste avait dû faire jouer les assurances et réaliser plusieurs travaux pour remettre en état sa devanture. Après de longs travaux ayant permis de réparer les dégâts, soit, les vitres cassées et fêlées, la porte dégondée et la façade arrachée, le bureau de Poste rouvrira le 17 juin prochain à 9 heures, ont appris nos confrères du Progrès.

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