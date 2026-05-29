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Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Vénissieux : le point de deal du boulevard Lénine a été demantelé, six individus interpellés

  • par C.M.

    • La police annonce avoir démantelé le point de deal installé sur le boulevard Lénine, à Vénissieux. Les cinq personnes interpellées mardi ont été déférées en vue d'une comparution immédiate.

    Le point de deal du boulevard Lénine à Vénissieux a finalement été démantelé, annonce la police nationale ce vendredi. Après l'interpellation de six individus, mardi 26 mai, au terme d'une vaste opération de sécurisation, cinq suspects ont été déférés ce jour auprès du parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate, avec des réquisitions de mandat de dépôt pour quatre d'entre eux.

    Pour rappel, les enquêteurs ont découvert plus de 22 000 euros en espèces, ainsi qu'un fusil d'assaut, une arme de poing et 55 kilos de drogues sur place, dans des appartements nourrices.

    Au titre des avoirs criminels, 4 359 euros ont été saisis sur les comptes bancaires, ainsi qu'une montre de luxe d'une valeur de 8 500 euros, précisent encore les forces de l'ordre.

    Lire aussi : "Un bilan sans précédent" après l’opération de lutte contre le narcotrafic menée dans le Rhône

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