La Région Auvergne-Rhône-Alpes "appelle à un pacte européen de la montagne"

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a proposé la mise en place d'un pacte européen de la montagne.

Des discussions entre les délégations de 48 régions et de sept pays alpins, représentant la Stratégie de l'union européenne pour la région alpine (Suera), ont eu lieu à l'occasion de la réunion annuelle, en Slovénie, les 14 et 15 novembre. Dans son communiqué, la Région Auvergne-Rhône-Alpes précise qu'elle a présenté un projet "unique en Europe" : l'usine Ugi'ring, première mondiale de recyclage d'acier et de batteries qui s'installera en Savoie.

Cette réunion annuelle a également été l'occasion d'évoquer les Jeux olympiques et paralympiques 2030, organisés dans les Alpes françaises. "Organiser les Jeux, c’est aussi répondre aux défis de la transition écologique, de la sobriété et de l’engagement de la jeunesse", estime le président de Région, Fabrice Pannekoucke.

Ce dernier a justement appelé à la mise en place future d'un pacte européen de la montagne, dans le but de doter les territoires d'une reconnaissance spécifique dans les politiques européennes. "Ce pacte doit permettre de flécher des moyens adaptés pour répondre à leurs défis économiques, sociaux et environnementaux", justifie Fabrice Pannekoucke. "À travers cette participation active à la Suera, la Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son rôle moteur dans la coopération alpine, en partageant son expertise et ses solutions innovantes avec ses partenaires européens", conclut le communiqué.

