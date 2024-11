Autorité de gestion du programme France-Italie Alcotra depuis 2014, la Région Auvergne-Rhône-Alpes confirme les "bonnes conditions du démarrage du programme 2021-2027".

Le partenariat entre la France et l'Italie se renforce grâce au sixième programme Interreg France-Italie Alcotra, un dispositif européen de coopération transfrontalière. La Région Auvergne-Rhône-Alpes en est partie prenante, puisqu'elle est l'autorité de gestion de celui-ci depuis 2014. L'ensemble des partenaires franco-italiens ont participé, le 7 novembre dernier à Gap (Hautes-Alpes), à son comité de suivi.

L'occasion pour Pierre Olivier, conseiller délégué de la Région aux fonds européens et aux relations avec les métropoles, de mettre en avant "les bonnes conditions du démarrage du programme 2021-2027 avec 53 projets programmés pour un montant de plus de 70 millions d'euros de Feder (Fonds européen de développement régional : Ndlr)" et de rappeler les "excellents" résultats du précédent programme, entre 2014 et 2020, avec le financement de près de 200 projets. En effet, ce programme permet de cofinancer à 80 % au titre du Feder des projets à forte plus-value transfrontalière.

Le lancement des micro-projets

Pour présider ce comité, celui qui est aussi maire du 2e arrondissement de Lyon était accompagné de Laurence Boetti-Forestier, conseillère régionale déléguée aux Relations transfrontalières de la Région. Dans le cadre de ce rendez-vous, cinq projets ont été retenus, ainsi que 17 premiers micro-projets sur les thématiques du numérique et de l'environnement.

Ces derniers sont la nouveauté du programme actuel, et correspondent à des projets transfrontaliers limités entre 25 000 et 75 000 euros. Un futur appel à micro-projets sur les thématiques de l'éducation, de la culture et du tourisme sera lancé débuté décembre. Pour rappel, Alcotra est doté d'un budget de 182,3 millions d'euros de Feder pour la période 2021-2027.

