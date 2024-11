Le campus numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit sa mue 

Ancien siège de la Région situé à Charbonnières-les-Bains, le campus numérique sera en travaux en 2025 afin d’accueillir plus de visiteurs et d’enrichir son offre.

Le campus numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, situé à Charbonnières-les-Bains, connaît de nombreuses transformations depuis 2021. Ancien siège de la Région, le bâtiment a par la suite accueilli des écoles, des organismes de formation ou encore des entreprises, tous acteurs du numérique en France. Après avoir connu une première phase de travaux de rénovation en 2021, 10 000 m2 sont depuis consacrés aux équipes de la Région "afin de répondre aux ambitions de la politique numérique régionale."

4 500 m2 supplémentaires après une rénovation énergétique

Hier, mercredi 13 novembre, le président de la Région, Fabrice Pannecouke, s’est rendu sur le site pour observer l’avancée de la deuxième phase de travaux, qui, d’ici 2025, devrait accueillir 4 500 m2 supplémentaires grâce à la rénovation énergétique du bâtiment. Une fois les travaux terminés, le bâtiment a vocation à devenir "la vitrine du site", "un lieu attractif pour l’ensemble des acteurs qui souhaitent accélérer leur transformation numérique, un lieu où se dessine et se décide l’économie de demain, un outil à rayonnement régional, national et international", indique la Région dans un communiqué. 500 visiteurs quotidiens pourront travailler dans ces nouveaux espaces.

Une dernière phase de travaux sera engagée entre 2025 et 2030, "avec le développement envisagé sur le site d’un centre de formation d’une superficie de 8 000 m2. Près du double (15 000 m2) seront dédiés aux activités secondaires et tertiaires", précise encore la collectivité. Des logements, 800 places de stationnement ainsi qu’une zone dédiée aux activités commerciales, services et loisirs de 2 500 m2 verront également le jour.

