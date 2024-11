Après les violences survenues le 1er novembre et, plus récemment, les 13 et 15 novembre, le trafic TCL sera à nouveau perturbé à Rillieux-la-Pape jusqu'à mardi 19 novembre au moins.

A la suite des violences survenues sur la commune de Rillieux-la-Pape dans la nuit du 1er novembre, 37 arrêts de bus n’étaient plus desservis. Pendant dix jours, le Sytral avait stoppé la desserte de la Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape. Le 12 novembre dernier, donc, le trafic TCL reprenait son cours habituel, avec une vigilance accrue et un renforcement des forces de police sur le terrain et la présence de CRS.

Pour autant, de nouveaux incidents ont été déplorés mercredi 13 et vendredi 15 novembre. Des caillassages de bus et des jets de projectiles ont en effet été perpétués, "engendrant la destruction de vitres de véhicules et d’abribus", précise TCL dans un communiqué. Le Sytral avait donc décidé de ne plus desservir la ville nouvelle le week-end dernier à partir de 19 heures.

Lignes C2, C5 et 33 impactées

Ce lundi 18 novembre, Keolis, exploitant du réseau TCL, annonce cette fois-ci mettre en place une nouvelle limitation pour les lignes C2, C5 et 33 sur le secteur Rillieux Velette. A partir de 20 heures, lundi 18 et mardi 19 novembre, voici les modifications à prendre en compte sur le réseau :

Ligne 33 direction les Allagniers : limitée à Charles De Gaulle

Ligne C2 : limitée à l’arrêt PERICA Mercières

Ligne C5 direction Vancia : détournée à Rillieux Les Manges pour rejoindre Vancia par la route de Strasbourg et Rillieux village

Ligne C5 direction Rillieux Semailles : dernier arrêt "La Folie"

"Un point sera réalisé par la suite avec tous les acteurs pour estimer si les conditions optimales de sécurité sont réunies pour reprendre une exploitation nominale", indique TCL.

