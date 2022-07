La qualité de l'air devrait de nouveau se dégrader à Lyon, explications

Vue sur la colline de Fourviere et le vieux Lyon depuis les quais de Saône. @WilliamPham

Après une légère amélioration, la qualité de l'air devrait se dégrader à partir de vendredi à Lyon.

Mauvaise en début de semaine, la qualité de l'air s'était peu à peu améliorée à Lyon, grâce au vent. "Jeudi 21 juillet, un vent de nord bien établi se maintient et restera propice à une progressive baisse des teneurs en ozone. La qualité de l’air devrait donc encore s’améliorer", explique ce jeudi le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

Une "accalmie" de courte durée. "Vendredi 22 juillet, les températures devraient remonter et le vent faiblir, surtout en vallée du Rhône et sur le bassin lyonnais. Les teneurs en ozone pourraient de nouveau augmenter et la qualité de l’air se dégrader. Celle-ci pourrait redevenir majoritairement mauvaise sur la région", poursuit le laboratoire.

