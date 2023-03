Entretien croisé : “L’eau du Rhône est plutôt de bonne qualité”

Tous deux experts à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Kristell Astier-Cohu est directrice du département de la connaissance et de la planification, et Olivier Fontaine est spécialiste de la surveillance des milieux naturels. Entretien croisé.

Lyon Capitale : Quel est l’état du Rhône et de la Saône en amont de Lyon ?

Olivier Fontaine : La qualité du Rhône en amont de Lyon est plutôt stable, et très bonne car peu impactée par l’homme. Les grandes villes sont rares ou éloignées comme Genève. Il y a aussi peu d’industries et l’agriculture est nettement moins intensive que sur le bassin de la Saône. La nappe de l’Est lyonnais n’est pas en très bon état mais ça n’a pas d’incidence sur la qualité du Rhône à l’entrée de Lyon. Il y a davantage de problèmes avec la Saône car elle traverse plusieurs villes de taille moyenne mais, surtout, ses affluents traversent des zones agricoles, principalement de la grande culture (maïs, tournesol, blé) et en rive droite la viticulture. On repère donc quarante-cinq pesticides en amont de Lyon malgré leur dilution.

Et en aval de Lyon ?

O. F. : Notre station de surveillance à Chasse-sur-Rhône repère les rejets des deux stations d’épuration des eaux usées à Pierre-Bénite et Saint-Fons. Il y a eu de gros efforts sur celles-ci : la concentration en ammonium et en phosphate – interdits dans les lessives depuis 2007 – a fortement baissé depuis les années 1990. Pour certaines substances, comme les perfluorés, nous les repérons mais on ne peut pas affirmer si cela vient des usagers ou des usines, car ces substances sont largement utilisées. Il y a aussi des pollutions atmosphériques issues de la combustion d’énergies fossiles qui atterrissent dans le Rhône. On retrouve ainsi ces substances en forte concentration en aval de Lyon alors qu’elles n’y sont pas en amont.