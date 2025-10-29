" La plus grande écurie éphémère d'Europe" débarque à Lyon

Sylvie Robert, présidente de Equita Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

"La plus grande écurie éphémère d’Europe". L’expression, inventée par GL Events Equestrian Sports, résume à elle seule l’ampleur qu'a pris le salon Equita Lyon en 30 ans. La filiale équestre du géant de l’événementiel ne manque jamais de la mettre en avant pour souligner l’importance de son rendez-vous phare à Eurexpo. 140 000 m2, 3 500 chevaux, plus de 800 exposants, 7 000 spectateurs en tribune et plus de 200 000 spectateurs l'année dernière (30 ans, édition anniversaire).

Au programme de cette 31e édition, du mercredi 29 octobre au dimanche 2 une immersion totale : un village enfants, un pôle western, un cabaret équestre, une parade des races, des ventes de chevaux, un pôle santé, du pony-games, du horse-ball, de l'equifeel ou de l’attelage. Bref, du paddock à la piste, pour suivre les champions lors des compétitions du plus haut niveau mondial en saut d’obstacles et en dressage, à l’occasion du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International.

"Un véritable théâtre vivant" comme aiment à dire les organisateurs. La planète cheval européenne à Lyon.

Lire aussi :

Spectacle Une nuit a Equita @J.Morel

Compétition d'attelage @J.Morel

Sertorius de Rima Z IFCE, Pauline Basquin @J.Morel

Le Village enfants @J.Morel

@J.Morel

Les rendez-vous du Longines Equita Lyon, Concours hippique international à ne pas manquer



Jeudi 30 octobre

. 8h00 : Coupe du monde FEI de dressage - Grand Prix presented by CRE-ARA



Vendredi 31 octobre

. 8h00 : FEI Jumping Ponies’Trophy – Prix CWD

. 13h15 : Coupe du monde FEI de dressage - Grand Prix Freestyle presented by FFE

. 19h30 : Longines Grand Prix, CSI 5-W suivi du spectacle équestre inédit Une Nuit à Equita Samedi 1er novembre . 8h00 : Coupe du monde FEI d’attelage presented by Laiterie de Montaigu, première manche . 13h00 : FEI Jumping Ponies’Trophy Grand Prix CWD . 20h00 : Equita Masters presented by Hermès Sellier (CSI5),

suivi du spectacle équestre inédit Une Nuit à Equita



Dimanche 2 novembre

. 10h30 : Finale Amateur Gold Tour FFE – Vicomte A.

. 12h30 : Coupe du monde FEI d’attelage presented by Laiterie de Montaigu, deuxième manche

. 15h00 : Grand Prix Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles



La totalité des épreuves des Coupes du monde FEI de dressage, d’attelage et le FEI Jumping Ponies’Trophy sont accessibles

librement, avec une entrée "Salon". La Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles propose une grande majorité d’épreuves en accès libre, et trois rendez-vous de haut vol, que tous les meilleurs cavaliers de la planète rêvent d’accrocher à leur palmarès : le Longines Grand Prix, les Equita Masters presented by Hermès Sellier, et l’étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles (billetterie dédiée pour ces trois rendez-vous).

La retranscription intégrale de l'entretien avec Sylvie Robert

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Sylvie Robert, présidente de GL Events Equestrian Sports, organisateur d'Equita Lyon dont elle est la présidente.

Bonjour.

Alors, Equita Lyon c'est l'événement incontournable du monde équestre. Il réunit, en tout cas l'année dernière, 200 000 spectateurs, cavaliers, professionnels, curieux. Il se tient cette année du 29 octobre au 2 novembre à Eurexpo. Première question : comment s'organise un tel rendez-vous, on imagine que cela s'organise très en amont ?

Alors déjà c'est un événement qui en est à sa 31e édition, donc on a une petite expérience quand même. Après, comme je dis régulièrement, plus on croit qu'on a gagné, moins c'est gagné, et il faut toujours se remettre en question. Quoi qu'il en soit, pour cet événement, nous sommes une équipe de 25 personnes. Nous sommes une filiale du groupe GL Events. Cet événement s'organise toute l'année en fait.

Dès que vous avez terminé une édition, ça ne s'arrête jamais et c'est continu de toute façon. On parle de nous toute l'année puisque les compétitions font que les cavaliers se qualifient toute l'année pour monter à Lyon. On a les championnats régionaux, la finale de l'Amateur Gold Tour, des compétitions des Coupes du Monde. Donc les cavaliers se qualifient toute l'année pour monter à Lyon.

Alors justement, quand on dit cavalier, forcément on pense cheval, Equita Lyon, salon du cheval aussi. Il y a toujours une question qu'on se pose : ce sont les coulisses que l'on ne connaît pas. Les chevaux, comment fonctionne la logistique ? Parce qu'il y a la question très importante, centrale du bien-être animal. Comment ça marche la logistique pour tous ces chevaux et combien y en a-t-il ?

Alors, il faut savoir qu'on installe sur le site à peu près 2 200 box. Ensuite, on a un turnover de 3 500 chevaux sur cinq jours. Donc c'est considérable puisqu'on utilise tous les halls d'Eurexpo. Quand on fait un turnover de chevaux, on vide les box entièrement, on nettoie, on désinfecte afin qu'il n'y ait pas de maladie ou quoi que ce soit qui puisse passer d'un cheval à l'autre. Les 3 500 chevaux ont commencé à arriver lundi 27 octobre, le salon commence mercredi 29 octobre. Le bien-être animal est quelque chose d'extrêmement important pour nous puisque, comme vous le savez sans doute, nous avons organisé les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au Château de Versailles pour toute la partie équestre.

La question du bien-être animal et du bien-être équin est extrêmement d'actualité puisque de nombreuses associations se mobilisent pour qu'on ne monte plus les chevaux en concours. Mais il faut savoir que si on ne monte plus les chevaux en concours, il n'y aura plus de chevaux. Le cheval n'est pas fait pour être lâché dans la nature sans qu'on s'occupe de lui. Pour autant, il est important de tout mettre en œuvre pour le bien-être des chevaux.

Et tous ces chevaux qui arrivent, vous disiez qu'ils sont en train d'arriver, il y en a qui arrivent par avion ? Comment ça marche ?

Il y en a qui arrivent par avion, dans des hubs. Les principaux hubs sont en Belgique, surtout à Liège. Ils arrivent ensuite en camion jusqu'à Eurexpo. À l'arrivée à Eurexpo, il y a tout un protocole vétérinaire : prise de température, certificat de bonne santé. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre pays, tous les camions sont désinsectisés avant d'arriver afin qu'il n'y ait pas de transport de maladies. Ensuite, au départ de ces camions, ils seront également désinsectisés par nos équipes, pour éviter tout transfert d'insectes ou de maladies d'une population à une autre. Chaque cheval passe une visite vétérinaire. S'il est boiteux, il ne pourra pas participer aux épreuves.

C'est toute la partie qu'on ne connaît pas, mais qui est très importante. Je disais, l'année dernière Equita Lyon, c'est environ 200 000 spectateurs. Finalement, quel est l'impact pour la ville, pour l'agglomération et pour la région d'Equita Lyon ?

Je crois que c'est considérable puisque, par exemple, à notre charge nous avons 3 000 nuitées d'hôtels pour loger tous les concurrents, les officiels, les volontaires, les équipes. Ensuite, il y a tous les exposants, les restaurants dans la ville qui travaillent beaucoup à Lyon et qui sont complets les soirs de semaine, puisque beaucoup de gens vont dîner en ville. L'impact économique est très important et l'impact pour la filière l'est tout autant.

Oui, sachant que sur les 200 000 spectateurs, j'imagine que cela ne vient pas seulement d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais d'un peu partout ?

Bien sûr, on va dire qu'il y a à peu près 40 % d'Auvergne-Rhône-Alpes, environ 30 % de France entière et le reste qui vient de l'international, notamment des pays limitrophes.

Et puis, ce sera ma dernière question : j’aimerais que vous me donniez trois temps forts du Salon Equita Lyon 2025.

Alors, trois temps forts. Nous avons toute la partie compétition d'équitation classique avec la Coupe du Monde de saut d'obstacles, de dressage, la Coupe du Monde d'attelage, avec nos partenaires principaux qui sont Longines, la laiterie de Montaigu, la Fédération française d'équitation. Il y a aussi les compétitions western, avec 500 chevaux western, de très grosses compétitions. Ensuite, il y a toute la partie exposants et éleveurs, très importante également. Enfin, il y a toute la partie santé avec le pôle santé et notre journée bien-être dont on parlait, jeudi après-midi, animée par Kamel Boudra, sur le bien-être du cheval dans les centres équestres. L'année dernière, nous étions plus sur le bien-être du cheval dans les compétitions sportives. Cette année, c'est davantage centré sur les centres équestres.

En tout cas, cela permet au Salon Equita Lyon d'offrir un panorama de la filière : western, équitation, grands concours et effectivement beaucoup de démonstrations. Merci beaucoup Sylvie Robert d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. On vous donne rendez-vous du 29 octobre au 2 novembre à Eurexpo pour Equita Lyon. À très bientôt. Au revoir.