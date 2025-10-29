Un mercredi entre soleil et pluie à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 29 octobre 2025.
Après un début de semaine pluvieux et nuageux, le soleil est bien de retour à Lyon. Mais ce mercredi 29 octobre il sera accompagné d'un voile nuageuse dense ce matin puis d'un fort vent de sud avant l'arrivée d'un front pluvieux en fin d'après-midi. De la pluie qui pourrait être encore plus intense la nuit prochaine.
Côté températures il fait seulement 6 degrés ce mercredi matin tandis que le thermomètre atteindra les 18 degrés dans l'après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.