Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mercredi entre soleil et pluie à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 29 octobre 2025.

    Après un début de semaine pluvieux et nuageux, le soleil est bien de retour à Lyon. Mais ce mercredi 29 octobre il sera accompagné d'un voile nuageuse dense ce matin puis d'un fort vent de sud avant l'arrivée d'un front pluvieux en fin d'après-midi. De la pluie qui pourrait être encore plus intense la nuit prochaine.

    Côté températures il fait seulement 6 degrés ce mercredi matin tandis que le thermomètre atteindra les 18 degrés dans l'après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.

