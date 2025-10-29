Un mercredi entre soleil et pluie à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 29 octobre 2025.

Après un début de semaine pluvieux et nuageux, le soleil est bien de retour à Lyon. Mais ce mercredi 29 octobre il sera accompagné d'un voile nuageuse dense ce matin puis d'un fort vent de sud avant l'arrivée d'un front pluvieux en fin d'après-midi. De la pluie qui pourrait être encore plus intense la nuit prochaine.

Côté températures il fait seulement 6 degrés ce mercredi matin tandis que le thermomètre atteindra les 18 degrés dans l'après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.