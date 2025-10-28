Actualité
Photo d’illustration. © MAXPPP

TCL : à Lyon, les lignes T1 et T4 bientôt perturbées en soirée

  • par La rédaction

    • Des travaux d'interconnexion de la ligne T6 près de la station La Doua nécessitent une adaptation de l'exploitation des lignes T1 et T4 après 21 h.

    Du dimanche 2 au jeudi 6 novembre, les travaux de raccordement de la ligne T6 au réseau tramway existant entraînent des modifications de circulation en soirée sur les lignes T1 et T4. Les deux lignes circuleront normalement jusqu'à 21 h.

    Après 21 h, la ligne T1 circulera uniquement entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg, tandis que la ligne T4 assurera ses trajets entre Gare Part-Dieu Villette et Hôpitaux Feyzin Vénissieux. Les derniers départs complets sont prévus vers 21 h depuis les terminus.

    Une flotte de bus relais sera mise en place entre Charpennes et INSA-Einstein avec un départ toutes les 15 minutes pour maintenir la continuité du service. Le premier bus partira de Charpennes à 21 h 25 et le dernier à 00 h 45. Dans l'autre sens, le premier départ d'INSA-Einstein sera à 21h40 et le dernier à 00h25.

    Les usagers souhaitant rejoindre les secteurs de La Doua ou IUT Feyssine devront donc emprunter ces bus relais depuis Charpennes après 21h durant toute la semaine de travaux.

