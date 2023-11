Une "marche de la fraternité" prévue dimanche 26 novembre à Lyon

À l’appel de différents représentants religieux, une marche de la fraternité est organisée dimanche 26 novembre. La marche s’élancera de la Place des Terreaux à 14 heures.

Une nouvelle marche pour la paix va se tenir à Lyon ce week-end. Baptisée "marche de la fraternité", cette mobilisation est organisée par plusieurs associations religieuses, mais aussi engagées dans la lutte contre le racisme. La marche s'élancera de la place des Terreaux ce dimanche 26 novembre à 14 heures.

Préserver la paix sociale

Toutes les personnes, croyantes ou non, sont invitées à y participer. Dans l'appel au rassemblement, soutenu par le Conseil Régional du Culte Musulman, l’Amitié Judéo-Chrétienne, l'Église protestante unie Lyon Terreaux ou encore la mosquée de Saint-Clair, les organisateurs expliquent : "Nous ne sommes pas responsables des conflits qui se jouent à des milliers de kilomètres de chez nous, avant d’ajouter, (...) en revanche, nous sommes responsables de ce qui se passe ici en France. Des fractures dangereuses pour la paix sociale sont en train de se creuser et de se multiplier". C’est pour cette raison que les différents signataires demandent à ne pas laisser se "développer les discours et les actes antisémites, anti-musulmans ou racistes."

Cette marche de la fraternité sera "sans slogan, sans drapeau", et dans l'unique objectif "de marcher tous ensemble" pour "la fraternité universelle." La marche se terminera au Parc de la Tête d’Or, à l'espace Martin-Luther King.