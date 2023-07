Confrontée à une "dégradation de la salubrité des rives de Saône", la Métropole de Lyon a décidé d’innover en retirant les poubelles du quai bas pour les replacer sur le quai haut. Misant en partie sur la responsabilité des Lyonnais pour éviter que les déchets ne terminent dans la Saône.

"Oui on se soucis de la propreté, améliorer le cadre de vie est une priorité pour les écologistes", martèle Isabelle Petiot, la vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la collecte des déchets, comme pour couper court au débat, ou tout au moins répondre aux critiques émises ces derniers mois par l’opposition et certains riverains à l’égard de la collectivité sur le cadre de vie à Lyon.

Les poubelles déplacées sur le quai haut

Confrontée à une "dégradation de la salubrité des rives de Saône dans les 1er et 2e arrondissements", en particulier l’été, le midi et le soir, la collectivité s’est donc lancée depuis le mois de juin dans une expérimentation pour le moins osée. Après un diagnostic de plusieurs mois pour identifier les habitudes des utilisateurs des quais et les déchets abandonnés, qui lui a permis redécouvrir jusqu’à la marque de bière la plus consommée par les Lyonnais (celle d'un mastodonte néerlandais), la Métropole de Lyon a tout simplement décidé de retirer les poubelles.

"Les équipes de collecte passent deux fois par jour, 7 jours sur 7 sur les quais. Mais le dispositif, bien qu’assez exceptionnel sur cette zone, n’est pas suffisant donc on a souhaité déployer cette expérimentation" Isabelle Petiot, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge des déchets

Sur le quai Saint-Antoine et le quai de la Pêcherie, celles-ci ont ainsi été déplacées sur la partie haute du quai, où sont désormais installées des poubelles compactrices jaunes capables d’absorber un volume jusqu’à 5 fois plus important qu’une poubelle normale. Hasardeux dirons sans doute les plus sceptiques lorsque l’on veut réduire les déchets. Néanmoins, à en croire Isabelle Petiot, cette technique d’éloignement, éprouvée en d’autres lieux comme au parc de Miribel-Jonage, aurait le mérite de pousser les usagers à plus de responsabilité sur le tri de leurs déchets.

Des bacs à carton de pizza

La Métropole de Lyon espère ainsi réduire le nombre de capsules de bières et de mégots, difficiles à ramasser par les agents, présents sur les quais et qui "bien souvent finissent dans la Saône", ce qui se révèle "particulièrement nocif, car un mégot pollue 500 litres d’eau" relève Isabelle Petiot.

Pour répondre au mieux aux besoins des Lyonnais, la collectivité est allée jusqu’à créer des bacs spécialement dédiés à la collecte des boîtes de pizza, le diagnostic mené par la Métropole ayant montré que ces dernières perturbaient la collecte de par leur format. "Les 3/4 des déchets qui sont déposés pouvaient être valorisés. On trouve beaucoup de verre, du plastique et des déchets liés à la vente à emporter qui s’est développée suite au Covid", précise l’élue écologiste. Toutefois, à ce stade, la collectivité n’a pas été en mesure de nous communiquer le tonnage de déchets collectés chaque jour sur les quais de Saône.

"Renforcer le tri sur l’espace public"

Afin de mesurer l’impact de cette expérimentation conduite jusqu’à la rentrée sur 665 m2 de linéaire des quais de Saône et financée à hauteur de 165 000 euros, les poubelles n’ont été retirées que sur les quais Saint-Vincent et de la Pêcherie. Plus au sud, sur le quai des Célestins les poubelles et les silos à verre ont été laissés au bord de l’eau, "en parallèle" d’actions de sensibilisation avec des panneaux indiquant les bonnes pratiques et la mobilisation de médiateurs "afin d’inciter les usagers à trier et jeter leurs déchets dans les poubelles adaptées".

"Quand en milieu d’expérimentation on double le nombre de poubelles en haut parce qu’elles débordent c’est que quelque chose se passe" Jean-Christian Morin, élu du 1er arrondissement délégué à la propreté

L’objectif étant d’identifier laquelle de ces deux actions se révèle la plus efficace. Après quelques semaines, la tendance pencherait pour la première option, même si son coût de maintenance serait très élevé et que chaque bac coûte environ 4 000 euros. "Quand en milieu d’expérimentation on double le nombre de poubelles en haut parce qu’elles débordent c’est que quelque chose se passe", confie Jean-Christian Morin, élu du 1er arrondissement délégué à la propreté.

À terme, si l’expérience se révèle concluante, le dispositif pourrait être étendu au reste de Lyon et de la métropole dans le cadre de l’installation de "500 points de tri" souhaitée par la collectivité d’ici 2024.