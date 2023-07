Exo.expert une société Lyonnaise créée par quatre jeunes ingénieurs diplômés de l’INSA Lyon et de l’Institut Agro Dijon a mis au point deux applications au service des agriculteurs sinistrés par les intempéries.

Ce mois de juillet 2023 a été chargé en tempêtes et orages dévastateurs pour les plantations. Afin d’accélérer le travail des estimateurs de dégâts agricoles, la société lyonnaise exo.expert a mis au point une application pour iPad, permettant de réaliser des estimations précises et rapides sur le terrain, sans nécessiter de connexion internet. Grâce à la cartographie par drone, les experts peuvent analyser une parcelle agricole endommagée et, en quelques minutes, estimer avec précision l'étendue réelle des dégâts.

Une seconde appli est en cours de développement par la start-up issue de la cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Celle-ci permettra à terme de compter instantanément des épis de céréales, sur la base d’une photo. Exo.épis est en phase de test en 2023, avec déjà plus de 10 000 comptages réalisés et vérifiés, et sera commercialisée en 2024.

Avec leurs deux applications, les jeunes entrepreneurs lyonnais ambitionnent de créer "une boite à outil clé en main pour l’estimation agricole".