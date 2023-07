La carte vitale dématérialisée est disponible dans le Rhône

La carte vitale dématérialisée sera bientôt disponible pour tous les assurés du Rhône. Pourquoi et comment se la procurer ?

Après une expérimentation de plusieurs années dans divers départements, l'application "apCV", qui permet d'avoir sa carte vitale dématérialisée, est disponible dans le Rhône. Depuis le 5 juin, certains assurés du Rhône ont accès à une version test de l'application.

D'après la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), l'application est progressivement proposée à l'ensemble des assurés du Rhône cet été. Cela concerne également les départements de la Saône-et-Loire et du Puy-de-Dôme.

Comment obtenir sa carte vitale dématérialisée ?

Pour y avoir accès, il faut être affilié à l’Assurance maladie, la Mutualité sociale agricole (MSA) ou à la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) et être équipé d’un smartphone/tablette fonctionnant sous Android 12 ou IOS7.

télécharger l'application "apCV" ;

renseigner son numéro de sécurité sociale ;

faire une capture vidéo de sa carte d'identité ;

faire un selfie vidéo ;

définir un mot de passe.

Le professionnel de santé peut ensuite lire les informations de la carte vie le scan du QR Code du patient situé dans son application. Il peut aussi utiliser la technologie compatible NFC (une technologie de partage de données à proximité) mais celle-ci n'est pas disponible sur tous les smartphones.

Sécuriser, simplifier, compléter...

Cette carte vitale dématérialisée a pour but de simplifier l'accès pour les patients et soignants aux données de santé, d'éviter plus facilement les oublis de carte ainsi que de "sécuriser le parcours des feuilles de soins en évitant les problèmes, comme les factures rejetées et les erreurs", selon l'Assurance Maladie. Les reçus des dépenses de soin sont téléchargeables pendant sept jours après la consultation, et consultables sans limite une fois téléchargés.

L'application permettra aussi d'accéder aux fonctionnalités de l'Assurance Maladie, aux téléservices intégrés de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et au dossier pharmaceutique (DP). L'identité nationale de santé (INS) et les données des mutuelles pourront également s'ajouter à la plateforme.