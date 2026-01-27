Actualité
Panneaux photovoltaïques lycée Henri Barbusse
360 panneaux solaires avaient été installés l’été dernier sur le toit du lycée Henri Barbusse.

La Métropole de Lyon acte la création un parc photovoltaïque sur l'île de la Chèvre

  • par La rédaction

    • Le projet porté par Vensolair sur 8,9 hectares produira l'équivalent de la consommation de 5 200 habitants. Une concertation publique se tiendra du 18 mai au 18 juin.

    La Métropole de Lyon a voté lundi la déclaration de projet pour la création d'un parc photovoltaïque avec restauration écologique sur l'île de la Chèvre, située sur les communes de Feyzin et Solaize.

    Le site, vacant depuis le départ de la pépinière Chapelan en 2023, se trouve dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie, qui impose l'absence de présence humaine permanente.

    14 gigawattheures par an

    Le projet de production d'énergie solaire est porté par Vensolair, filiale de la Compagnie Nationale du Rhône, sur 8,9 hectares. La production visée est de 14 gigawattheures par an, soit l'équivalent de la consommation de 5 200 habitants, et permettrait d'atteindre 7,5% de l'objectif "Métropole solaire".

    Ce moyen de production bas carbone permettrait de limiter les émissions d'environ 2 800 tonnes de CO₂ par an. Le déploiement du parc s'accompagne d'un projet de restauration écologique sur 10,8 hectares avec des zones d'accueil pour l'avifaune, l'herpétofaune et les chiroptères. La déclaration de projet vaut mise en compatibilité du PLU-H et une concertation sera ouverte au public du 18 mai au 18 juin 2026.

    Villeurbanne : une boulangerie de nouveau fermée après un contrôle administratif

