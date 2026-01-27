Actualité
Crédit : Mini World Lyon

Rétro-gaming, création de Pokéball... : le Japan Mania Festival revient près de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Du 7 au 22 février, le parc de miniatures Mini World Lyon accueillera la 2e édition du Japan Mania Festival à Vaulx-en-Velin.

    Avis aux amateurs de culture japonaise. Du 7 au 22 février prochain, Mini World Lyon mettra le cap sur l'Asie à l'occasion du 2e Japan Mania Festival. Durant une quinzaine de jours, le parc des miniatures de Vaulx-en-Velin sera investi de divers activités et ateliers nippons ouverts aux visiteurs.

    Lors du festival, un village d'exposants s'installera au sein de Mini World pour proposer des créations inspirées de l'univers japonais, tandis qu'une zone rétro-gaming permettra aux visiteurs de jouer à des jeux japonais cultes. Au programme également, un grand jeu de recherche Pokémon, des ateliers de maquillage, ou encore, des ateliers de création de balles Pokémon "Pokéball".

    Un service de restauration japonais sera également proposé tout au long de l'événement.

    Lire aussi : Cosplay, gastronomie et traditions : Japan Touch & Salon de l’Asie s’installent à Lyon

