Pour ses nouveaux déploiements de bornes à compost, la Métropole de Lyon ne distribuera plus de sacs en papiers, privilégiant un seau fermé, lavable.

Il y a du changement dans le fonctionnement du compostage dans la métropole de Lyon. Lors du déploiement des bornes à compost dans chaque arrondissement de Lyon et dans les communes de l'agglomération, la collectivité distribuait un "bioseau" ajouré ainsi que des sacs en papiers que l'usager jetait directement dans la borne à compost. Une solution pratique, qui a permis à de nombreux Grands Lyonnais d'intégrer cette nouvelle habitude puisque très proche d'une poubelle classique. "Ce modèle a permis une meilleure appropriation d'un nouveau geste", indique Isabelle Petiot, vice-présidente en charge de la réduction et de la gestion des déchets.

Des sacs coûteux et pas toujours plébiscités

Les usagers avaient néanmoins la possibilité s'ils le souhaitaient, de demander un seau fermé, sans utiliser de sac kraft donc, mais nécessitant d'être nettoyé régulièrement. Avec 3 540 tonnes de biodéchets collectées sur l'année 2023, la greffe semble avoir bien prise. Mais selon les premiers retours des ambassadeurs du tri (sur le terrain pour sensibiliser les habitants) "le seau fermé rencontrait plus de succès", confie Isabelle Petiot. La Métropole de Lyon a ainsi décidé de mettre de côté les seaux ajourés et leurs sacs kraft pour les nouveaux déploiements, à commencer par la commune de Tassin-la-Demi-Lune, en cours d'équipement, mais également pour les 5e et 9e arrondissement de Lyon.

En chiffres

- 1 400 bornes début 2024

- 2 500 bornes à terme

- Une vingtaine de communes équipées en 2024

- Le coût : 12 millions d'euros

- Le prix d'une borne : 1 000 euros

- Le tonnage collecté en 2023 : 3 540 tonnes

- L'objectif à terme : 30 000 tonnes

A la place, les habitants recevront un seau hermétique, non-ajouré, dans lequel il ne sera donc plus nécessaire de mettre un sac pour éviter des coulures et autres désagréments olfactifs. Une solution qui réduit davantage les déchets et les coûts pour la Métropole de Lyon. Chaque sac kraft coûte en effet cinq centimes à la collectivité, soit 5 € par pack de 100 distribué aux habitants. Les habitants pourront néanmoins toujours obtenir une seau ajouré accompagné de sacs, mais il faudra en faire expressément la demande précise la Métropole de Lyon.

Les Grands Lyonnais déjà équipés de seaux ajourés devront à terme se réapprovisionner en sac kraft eux-mêmes, la Métropole de Lyon ne pouvant assumer le coût d'un réapprovisionnement à vie de tous les usagers. Les mairies devraient toutefois rester en mesure de fournir des sacs et des seaux pendant quelques semaines, le temps du déploiement complet des bornes. "Si la mairie nous fait une demande de réapprovisionnement, on peut encore en fournir", précise ainsi Isabelle Petiot. L'idéal étant encore d'utiliser un contenant fermé pour jeter ses biodéchets en vrac, réduisant les coûts et l'impact environnemental.

