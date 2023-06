Jusqu’ici réservées aux riverains lyonnais, les bornes à compost de la métropole de Lyon seront désormais accessibles à certains commerçants et restaurateurs.

Déployées à Lyon et dans la Métropole depuis 2021, d’abord sous la forme d’une expérimentation puis de manière pérenne, les bornes à compost de la collectivité sont désormais au nombre de 740. À l’occasion de l’inauguration lundi 12 juin des nouveaux points de collecte installés dans les 1er et 4e arrondissements, la mise en place du service se faisant au fur et à mesure, le président de la Métropole de Lyon a annoncé l’ouverture du service aux professionnels.

Lire aussi : Plus de 340 nouvelles bornes à compost installées à Lyon

Réservé aux petits commerces et restaurateurs

"L’ouverture aux petits commerces offre à de nombreux restaurateurs et commerçants une nouvelle solution de valorisation de leurs déchets alimentaires, qui produit du compost de qualité pour les terres agricoles du territoire", explique Bruno Bernard. Les bornes métalliques de couleur marron implantées en moyenne tous les 150 mètres, pour servir environ 450 habitants, seront donc accessibles aux restaurateurs "de moins de 50 couverts" et aux commerces ayant "des dépôts inférieurs à 120 litres par semaine".

À ce stade du déploiement des bornes à compost, 315 000 habitants de la Métropole de Lyon peuvent profiter du service. D’ici 2025, selon l’objectif affiché par la collectivité, ils devraient être 1,1 million. De quoi collecter, à en croire les prévisions avancées, "21 tonnes de déchets alimentaires par an". Pour les restaurateurs qui dépassent la limite fixée, la Métropole de Lyon ne propose pas à ce jour de solution de valorisation. "Ce sont des quantités que notre système de bornes ne pourrait pas absorber", précisent à Lyon Capitale les services de la collectivité.

Quels déchets sont acceptés ?

Concrètement, les bornes à compost de la Métropole peuvent recevoir tous les déchets alimentaires suivants : des restes de repas, produits alimentaires périmés, viandes, poisson, épluchures de fruits et légumes, marc de café et thé, coquilles d’œuf, restes de viandes et poissons (os et arrêtes), pain rassis.

Ces déchets peuvent être déposés en vrac à l’intérieur des bornes ou dans des sacs à compost en papier. Leur collecte st ensuite assurée environ deux fois par semaine par les services de la Métropole de Lyon.

Lire aussi :