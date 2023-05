Plus de 340 nouvelles bornes à compost installées à Lyon

Après le 7e arrondissement de Lyon, les 1er, 4e et 8e arrondissements viennent eux aussi d’être équipés de bornes à compost. Plus de 340 points de collectes ont été déployés.

Mois après mois le compostage gagne du terrain à Lyon. Expérimentées depuis 2021 dans le 7e arrondissement de Lyon par la Métropole, les bornes à compost ont investi depuis quelques semaines les rues du 1er arrondissement, du 4e et du 8e, côtoyant désormais les poubelles grises, jaunes et les silos à verre dans le quotidien des Lyonnais.

Plus de 340 bornes

À ce stade, 65 bacs de tri en métal ont été installés dans le 1er pour collecter les déchets alimentaires, dans le 4e on en trouve désormais 77 et dans 8e 200. Un nouveau mode de tri qui, visiblement, n’a pas tardé à séduire les habitants puisque dans le 4e, dès la première semaine 5 tonnes d’ordures ont été collectées d’après la collectivité. Le but étant de disposer d’une borne pour environ 450 habitants, celles-ci sont implantées en moyenne tous les 150 mètres.

À l’automne, les habitants des 3e, 6e et 8e arrondissements pourront également bénéficier de ces aménagements. En revanche, les riverains des 5e et 9e arrondissements devront attendre le printemps 2024.

Lire aussi : Villeurbanne déploie 300 bacs à compost

Quels déchets sont acceptés ?

Concrètement, les bornes à compost de la Métropole peuvent recevoir tous les déchets alimentaires suivants : des restes de repas, produits alimentaires périmés, viandes, poisson, épluchures de fruits et légumes, marc de café et thé, coquilles d’œuf, restes de viandes et poissons (os et arrêtes), pain rassis.

Ces déchets peuvent être déposés en vrac à l’intérieur des bornes ou dans des sacs à compost en papier. Leur collecte st ensuite assurer environ deux fois par semaine par les services de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les bornes à compost arrivent dans les rues

Où récupérer son "bio-seau" ?

À noter que des permanences sont assurées pour permettre aux Lyonnais de récupérer gratuitement un "bio-seau". Notamment sur les marchés, comme celui de la Croix-Rousse, des États-Unis (du 23 mai au 7 juillet), de Mermoz (du 20 mai au 7 juillet) ou encore Ambroise Courtois (du 6 juin au 8 juillet), mais aussi en mairie d’arrondissement :

Mairie du 1er : jusqu’au 17 mai de 9h à 12h et 13h à 16h30 à la salle des expositions de la mairie.

jusqu’au 17 mai de 9h à 12h et 13h à 16h30 à la salle des expositions de la mairie. Mairie du 4e : jusqu’au 5 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 à l’accueil.

jusqu’au 5 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 à l’accueil. Maire du 8e : du 9 mai au 7 juillet de 9h à 12h et de 13h à 16h30 le lundi, mercredi et vendredi ; de 10h à 12h et de 13h à 16h30 le mardi ; de 13h à 16h30 le jeudi.

Lire aussi : Lyon : 8,5 tonnes de compost collectées chaque semaine dans les bornes du 7e