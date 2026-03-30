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Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon, un homme meurt écrasé entre un camion et un quai de chargement

  • par la rédaction

    • Aux alentours de 10 heures ce lundi, un homme a perdu la vie après avoir été coincé par un camion contre un quai de chargement à Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.

    Le drame est survenu ce lundi 30 mars aux alentours de 10 heures. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un homme est mort écrasé entre un camion et un quai de chargement sur le parking d’une plateforme logistique situé à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), à l’est de Lyon. C’est un témoin qui aurait donné l’alerte.

    Les sapeurs-pompiers et la structure mobile d'urgence et de réanimation (Smur) de Bourgoin-Jallieu ont rapidement été dépêchés sur place, tandis que la victime se trouvait encore en arrêt cardiorespiratoire. Elle est malheureusement décédée quelques minutes plus tard.

    Toujours selon nos confrères, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et confiée à la gendarmerie de la brigade de la Verpillière ainsi qu’à l’inspection du travail. D'après les premiers éléments, il semblerait que le jeune homme ait manœuvré le camion qui venait d’être chargé, puis serait allé à l’arrière du véhicule. Pour une raison encore inconnue, la remorque se serait alors décrochée.

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