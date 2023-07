Les résultats du bac dévoilés mardi 4 juillet à 9 heures à Lyon

Les 36 500 bacheliers de l’académie de Lyon s’étant présentés aux épreuves du baccalauréat le 14 juin pourront découvrir leurs résultats ce mardi 4 juillet à partir de 9 heures

Trois semaines après avoir passé les épreuves écrites du baccalauréat, les 36 500 bacheliers inscrits à l’épreuve de fin de cycle dans l’académie de Lyon peuvent enfin découvrir leurs résultats ce mardi 4 juillet. Les premiers résultats seront affichés à partir de 9 heures dans les établissements et les lycéens pourront savoir s’ils sont reçus, ou non, et s’ils ont obtenu une mention pour les meilleurs.

Les résultats seront aussi disponible en ligne à partir de 9 heures sur le site de l'académie de Lyon.

Des résultats en baisse au niveau national

Invité de RTL ce matin, le ministre de l’éducation Pap Ndiaye a annoncé un taux d’admission de 84,9% pour cette année au niveau national, avant les rattrapages. C’est un peu moins bien que l’année dernière où 86,1% des élèves avaient été reçus. Dans l’Académie de Lyon, il faudra encore attendre un peu pour découvrir le taux d’admission, qui était 91,3% après les rattrapages, soit 3 points de moins qu’en 2021.

Pour mémoire, sur les 35 028 jeunes lycéens qui s'étaient présentés au bac en 2022 dans l’Académie de Lyon, la réussite avait notamment été en net recul dans les filières technologiques et professionnelles.

88,8 % des 7 733 lycéens inscrits au bac technologique ont obtenu le précieux diplôme en 2022. Soit une baisse de 4,1 points par rapport à 2021. Bac professionnel : 82,8% des 8 543 lycéens inscrits au bac professionnel ont obtenu le précieux diplôme en 2022. Soit une baisse de 4,2 points par rapport à 2021.

Cette année, dans l'académie de Lyon, on comptait 19 951 candidats inscrits au Bac général et 8 050 au bac technologique. Dans le Rhône, ils étaient plus de 17 000 inscrits dans les deux filières. Le candidat le plus jeune était âgé de 15 ans, le candidat le plus âgé avait quant à lui 76 ans. Dans la filière professionnelle, cette année 8 499 élèves étaient candidats au bac, dont 4 866 dans le Rhône. Dans cette filière, le plus jeune candidat est âgé de 17 ans et le plus âgé de 55 ans.