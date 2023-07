Ce mardi 4 juillet, le président de la République Emmanuel Macron doit rencontrer 220 maires de France après les émeutes des derniers jours, dont le maire de Lyon Grégory Doucet.

Dimanche, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé vouloir rencontrer les maires de France dont les communes ont été "victimes d’exactions" lors des émeutes survenues depuis le 27 juin et la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre. Bien que les deux dernières se sont révélées plus calmes à Lyon et en France, ce qui laisse entrevoir une désescalade, ce rendez-vous a été maintenu.

Il se déroulera d’ailleurs ce mardi 4 juillet de midi à 17 heures. Au total, 220 maires de France, dont le maire de Lyon Grégory Doucet, ont été conviés à cette réunion. Absent du temps d’appel au calme organisé lundi 3 juillet à midi devant l’hôtel de ville de Lyon, l’édile écologiste se trouvait déjà à Paris.