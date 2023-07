Attristée, Caroline Garcia quitte Wimbledon dès le troisième tour

La Lyonnaise Caroline Garcia, 5e au classement WTA, n'a pas fait mieux qu'un troisième tour à Wimbledon. Opposée à la Tchèque Marie Bouzkova, 33e au classement WTA, la Française de 29 ans s'est inclinée après une grosse bataille, 7-6(7/0), 4-6, 7-5. Une nouvelle contre-performance pour "Caro", qui va désormais devoir serrer les dents pour conserver ses points engrangés fin 2022.

Après sa belle bataille remportée contre la Canadienne Leylah Fernandez au deuxième tour 3-6, 6-4, 7-6(10/6), Caroline Garcia est une nouvelle fois passée tout proche de la victoire contre la Tchèque Marie Bouzkova, qui l'avait déjà battu l'an passé sur le gazon londonien (7-5, 6-2 en huitièmes de finale). A 4-4 dans le troisième set, la Lyonnaise a manqué 2 balles de break, qui lui auraient permis de servir pour le match. Seulement, la Tchèque a été plus solide et s'est imposée sur sa troisième balle de match. Score final : 7-6(7/0), 4-6, 7-5. Néanmoins, la Lyonnaise n'en a pas totalement fini avec Wimbledon, puisqu'elle disputera le double avec la Brésilienne Lucrezia Stefanini - avec qui elle avait remporté sur gazon le tournoi de Berlin fin juin.

"C'est une relation d'amour et de haine en permanence"

Caroline Garcia

Après son match, Caroline Garcia s'est exprimée devant la presse française et semblait particulièrement touchée par cette défaite, comme le relève le journal L'Equipe. "Le tennis me fait vivre mes plus grandes émotions et mes pires émotions en même temps. C'est une relation d'amour et de haine en permanence. Il y a des moments où on s'aime plus que d'autres. C'est dur. Tu essaies jusqu'au bout. C'est avec cette attitude que ça payera et que je continuerai à progresser. L'année dernière, dans ces moments, j'ai réussi à faire de grandes choses. Cette année, pour l'instant, ça ne tourne pas en ma faveur. Mais c'est en continuant que ça tournera un jour ou l'autre."

La Lyonnaise a désormais quelques semaines de répit mais devra ensuite se lancer à la pêche - ou plutôt à la récupération - de ses points engrangés l'an passé et notamment au Masters 1000 de Cincinnati, du 14 au 20 août 2023.