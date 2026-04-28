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Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

JO 2030 : le Cojop confirme étudier l'option lyonnaise pour le hockey sur glace

  • par Vincent Guiraud

    • Dans un communiqué de presse envoyé ce mardi 28 avril, le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 confirme étudier l'option lyonnaise pour accueillir les épreuves de hockey sur glace.

    Une confirmation et un énième délai avant de prendre une décision définitive. Dans un communiqué de presse publié ce mardi 28 avril, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 confirme avoir élargi ses recherches pour l’accueil des épreuves de hockey sur glace.

    A lire aussi : Et si Lyon profitait de l'élection de Ciotti à Nice pour récupérer des épreuves des JO 2030 ?

    Initialement, dans le projet du Cojop qui n'a toujours pas officialisé la carte des sites d'un événement qui doit se tenir dans moins de quatre ans, la ville de Nice devait être l'un des quatre grands pôles des Jeux Olympiques et paralympiques. La Baie des Anges devait accueillir les épreuves de hockey sur glace, patinage artistique, short-track et curling, sans oublier la cérémonie de clôture et ainsi générer pas moins de 60% des revenus de billetterie de l'ensemble de l'événement.

    Un projet qui prévoyait notamment d'installer un toit temporaire sur le stade niçois de l'Allianz Riviera et d'y aménager deux patinoires pour le hockey. Mais l’arrivée du nouveau maire UDR/RN Éric Ciotti a changé la donne, l’édile refusant l’immobilisation prolongée du stade, ce qui, selon lui, compliquerait la saison de l’OGC Nice. 

    Match entre Lyon et Paris

    Face à ce désaccord, "l’installation d’une patinoire temporaire susceptible de se substituer au stade de l’Allianz Riviera initialement prévu a été étudiée sur les sites du stade Charles-Ehrmann et du stade de rugby des Arboras, principalement pour les matchs de hockey masculin" explique le Cojop. Avant de poursuivre : "Les analyses techniques, temporelles et financières menées ont mis en évidence les limites de ces options, notamment au regard de leur coût très élevé et de leur impact."

    La situation contraint donc le comité d'organisation à étudier plusieurs plans B pour accueillir les épreuves de hockey sur glace. L'un de ces plans B pourrait donc bien mener les organisateurs du côté de la Métropole de Lyon. "Dans une logique de sobriété et d’optimisation budgétaire, le COJOP a pris la décision d’élargir ses investigations en étudiant la mobilisation d’équipements existants, dans d’autres grandes métropoles comme Lyon ou Paris, répondant notamment à une capacité minimale de 10 000 places brutes assises" confirme le Cojop qui précise que "les autres épreuves du pôle glace prévues à Nice ne sont pas modifiées".

    La LDLC Arena, salle multifonction située à Décines, pourrait ainsi hériter des épreuves de hockey prévues à Nice. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, avait d'ailleurs officiellement proposé la candidature de Lyon pour accueillir l'ensemble des sports de glace. La semaine dernière, c'est Paris et ses deux salles, l'Adidas Arena et l'Accor Arena, qui étaient rentrées dans la course. Deux équipements, déjà utilisés lors des JO de 2024 dans la capitale, qui offrent des capacités importantes et qui ont surtout l'avantage, tout comme la LDLC Arena, d'exister, évitant ainsi la construction de sites temporaires.

    A lire aussi : Crise à Nice, gouvernance : les organisateurs des JO 2030 sous pression

    "Les analyses conduites nous amènent à nous tourner vers des équipements existants, plus adaptés et plus sobres. Plusieurs options sont à l’étude afin de garantir des conditions d’accueil répondant pleinement à nos exigences" admet Edgar Grospiron, président du Cojop Alpes Françaises 2030.

    Les conclusions de ces investigations seront présentées au bureau exécutif le 11 mai, en lien avec la Fédération internationale de hockey sur glace et le Comité international olympique. La carte définitive des sites doit ensuite être validée par l’instance olympique fin juin.

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