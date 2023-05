La joueuse de l’ASVEL, Marine Johannès ne participera pas à l’Euro 2023

Pressentie depuis quelques jours, l’arrière de l’Asvel vient d’être écartée du groupe France pour la prochaine compétition européenne, à cause de son envie de se faire une place dans la WNBA (championnat américain).

Après avoir gagné la finale du Championnat de France en début de semaine face à Villeneuve-d'Ascq (76-68) et inscrit 16 points, Marine Johannès n’aura pas la possibilité d’aller chercher un titre avec l’équipe de France. Pour cause, la joueuse de l’ASVEL va se rendre au sein de sa franchise du New York Liberty pour essayer de se faire une place en vue de la saison prochaine et ne pourra revenir en France qu’à partir du 7 juin, une semaine avant le début de l’Euro prévu en Slovénie et en Israël.

Un délai jugé beaucoup trop juste par le staff de l’équipe de France. "Compte tenu de cette arrivée tardive, incompatible avec les enjeux précédemment évoqués, le staff de l'équipe de France féminine a décidé de ne pas conserver Marine Johannès dans le groupe". La joueuse de 28 ans aux 1047 points et une des leaders de Bleues depuis des années devra regarder la compétition depuis son canapé.

En mission 🇫🇷



Le coach des Bleues Jean-Aimé Toupane a annoncé ce jour la liste des 15 joueuses qui vont poursuivre la préparation à l'@EuroBasketWomen 2023 💪



Le roster complet ⬇️



#PassionnémentBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 25, 2023

L’ASVEL bien représenté

Malgré cette annonce de la non-participation de Marine Johannès, l’équipe de l’ASVEL sera tout de même bien représentée dans cette équipe de France. Alexia Chartereau (90 sélections), Helena Ciak (133 sélections) et l’éternelle Sandrine Gruda (215 sélections) et ses 2784 points en carrière tenteront d’aller glaner une nouvelle médaille internationale. Le dernier titre de championne d’Europe remonte à 2009 en Lettonie. Pour rappel, les Bleues avaient réussi à ramener une médaille de bronze des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.