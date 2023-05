Le 27 et 28 mai, le Théâtre de la Renaissance propose une réjouissante comédie musicale, fruit d’un projet participatif avec les habitants d’Oullins et de la métropole.

Le théâtre oullinois, qui fête cette année ses 40 ans d’existence, se devait de clôturer cette saison si particulière avec un spectacle à la hauteur de l’événement.

Sous la houlette de Gérard Lecointe (direction musicale) et de Jean Lacornerie (mise en scène), qui ont souvent été complices dans des créations toujours très réussies (Bells are ringing, Calamity/ Billy, The Pajama Game…), cette comédie musicale réunit près d’une centaine d’habitants d’Oullins et de la métropole lyonnaise.

Ces amateurs débutants ou chevronnés, ont travaillé pendant quatre mois avec des artistes professionnels. Mathieu Lebot-Maurin pour la chorégraphie et Sébastien Jaudon pour le chant notamment, ont encadré ces amateurs issus d’écoles ou de chorales pour proposer Nos Mélodies du bonheur, une comédie musicale participative qui puise dans le répertoire de Broadway, des spectacles de cabaret ou même une BO de dessin animé (Beauty and the beast).

Toutes ces œuvres ont pour point commun de nous rappeler la puissance émotionnelle de la musique ou son pouvoir de résilience. Qui n'a pas en tête ces chansons ou ces mélodies qui nous ont accompagné dans notre existence, en nous procurant un immense bonheur ?

Nos Mélodies du bonheur, au Théâtre de la Renaissance les 27 mai (19h) et 28 mai (16h). Oullins.

Chansons et thèmes

Jonathan Larson Seasons of love (Rent)

Jerry Herman One person (Dear World)

Alan Menken & Howard Ashman Human again (Beauty and the beast)

Cy Coleman & Dorothy Fields Hey big spender, There's gotta be something (Sweet Charity)

John Kander & Fred Ebb Money makes the world goes round (Cabaret)

Stéphane Laporte & Patrick Laviosa J’ai faim j’ai chaud j’ai soif (Panique à Bord)

Betty Comden, Adolph Green & Jule Styne Hello, hello there ! (Bells are ringing)

Richard Rodgers & Oscar Hammerstein Do re mi, Climb every mountain, Farewell (The Sound of Music)

Jerry Herman Put on your Sunday clothes (Hello Dolly)

Avec deux groupes d'amateurs, les écoles Musique O Parc et Music85, le Chœur Prélude et l'Atelier vocal. Jeu, chant, orchestre : Sébastien Jaudon – Contrebasse : Daniel Romero, batterie, percussions Julien Ducruet.