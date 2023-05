Easyjet annonce une nouvelle ligne Lyon-Birmingham 

La compagnie va étendre son offre avec sept nouvelles lignes pour l’hiver 2023 avec notamment un Lyon-Birmingham.

À partir du 18 décembre, trois vols par semaine (lundi, vendredi et samedi) seront mis en place pour effectuer un voyage en avion entre Lyon et Birmingham en Angleterre. L’ouverture de cette nouvelle ligne va permettre "de stimuler le trafic entrant bénéficiant au tourisme local français, notamment durant la saison ski", exprime easyjet.

Un vol Grenoble-Manchester

En plus de cette nouvelle destination, six nouvelles lignes devraient voir le jour en cette fin d’année à Paris, Nantes et Grenoble. Au niveau du secteur, les Grenoblois pourront s’offrir une escapade anglaise avec une nouvelle liaison avec la ville de Manchester à partir du 10 décembre avec un vol par semaine (dimanche).