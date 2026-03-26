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La grande rue de la Guillotière a complètement été végétalisée.

La Guillotière : un commerçant blessé au bras, un possible coup de feu évoqué

  • par Romain Balme
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    • Un commerçant de la Guillotière a été blessé au bras ce mardi 24 mars. Le suspect, un SDF âgé de 20 ans a été interpellé.

    Dans la soirée du mars 24 mars, un commerçant de la Guillotière (3e arrondissement) a été superficiellement touché au bras à la suite d'un possible coup de feu. Les faits se sont déroulés devant le commerce que tient la victime, rue Montebello.

    Heureusement, sa blessure n'a pas nécessité un transport vers un centre hospitalier. Selon les informations du Progrès,l'évènement a eu lieu alors qu'un SDF de 20 ans était poursuivi dans la rue par d'autres hommes qui l'accusaient de porter une arme.

    Une enquête de police a été lancée afin de déterminer si la détonation provient d'une arme létale ou bien d'un pistolet d'alarme ou d'un objet moins dangereux. Le SDF a finalement été rattrapé par ses poursuivants Quai Victor-Augagneur, suivie d'une intervention des CRS qui étaient postés à proximité. Blessé, le suspect a été transporté à l'hôpital, et sera auditionné mercredi prochain.

    A noter qu'un coup de feu avait été recensé dans ce même quartier dans la nuit du vendredi 20 au samedi 22 mars dernier. Un homme avait ouvert le feu à destination d'un autre individu, qui avait été touché au niveau des fesses. Le suspect avait été arrêté par un policier hors-service.

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