Alors que l'arrivée d'Eric Ciotti pourrait rebattre les cartes dans l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030, GL events se tient prêt. L'hypothèse des épreuves de patinage artistique et de hockey sur glace dans des sites lyonnais existe.

Présent sur des Jeux Olympiques depuis Sidney en 2000, avec quatre JO d’hiver à son actif (1992, 2002, 2014, 2026), GL Events ne compte pas s'arrêter là. Fort de son chiffre d'affaires estimé à 1,7 milliards d'euros, pour un résultat net de 86 millions d'euros, la société lyonnaise est bien entendue candidate aux JO des Alpes françaises 2030.

"On se tient prêt à répondre aux cahiers des charges", confirme la société menée par Olivier Ginon à nos confrères du Progrès. "Nous pourrons être apporteur de solutions en conception comme en réalisation", poursuit GL Events. Pour rappel, le spécialiste de l'événementiel avait construit plus de 160.000 places de tribunes pendant les JO de Paris 2024.

L'élection de Ciotti à Nice pourrait tout changer

Avec un possible retrait de la candidature de Nice pour les épreuves de glace suite à l'élection d'Eric Ciotti, le COJOP devra trouver une nouvelle solution pour les accueillir. Le hockey sur glace pourrait donc se retrouver au sein de la LDLC Arena, et l'hypothèse d'une patinoire installée à Eurexpo et gérée par GL Events n'est pas à exclure, même si la société ne s'est pas exprimée sur le sujet. Pour l'instant, rien de concret mais cette optique pourrait être considérée en cas d'abandon de la candidature niçoise.

GL events étend son empire : oui mais sous certaines conditions

Le 29 janvier 2026, GL events a informé l’Autorité de la concurrence de son projet d’acquérir les activités de gestion et d’exploitation de salles de spectacles et de congrès jusqu’alors détenues par le groupe Fimalac, via la société S-Pass Theatres Spectacles Évènements.

À l’issue de son analyse, l’Autorité a autorisé cette opération sous réserve du respect de certaines conditions. Dans le but de prévenir les risques d’atteinte à la concurrence identifiés, GL Events s’est engagée à mettre en œuvre des mesures comportementales ciblées dans le département de la Marne. L'objectif, éviter l'usage de son pouvoir de marché face aux collectivités publiques et aux organisateurs de spectacles et de congrès.