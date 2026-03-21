Lyon : un homme blessé par arme à feu dans le quartier de la Guillotière

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme s'est fait tirer dessus place Raspail, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il a été blessé à la fesse, sans que son pronostic vital soit engagé.

Dans la nuit de vendredi 20 mars à samedi 21 mars, un homme a été blessé par arme à feu place Raspail, dans le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon une information d'actuLyon, il était environ 1 h 45 lorsque la victime a été blessée à la fesse, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Elle a été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot.

Un témoin a alors prévenu un policier qui n'était pas en service en lui désignant le suspect qui prenait la fuite. Le mis en cause a finalement été interpellé quelques minutes plus tard à proximité de la rue Jean-Larrivé. L'arme à feu a quant à elle été retrouvée dissimulée sous une voiture.