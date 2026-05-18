La feuille de route du nouveau préfet du Rhône

Narcotrafic, violences urbaines, crises industrielles, pression sur le logement : le nouveau préfet du Rhône, Étienne Guyot, n'a pas mis longtemps à entrer dans le vif du sujet. Lors de sa première prise de parole, il a fixé le cap.

Lors de sa première prise de parole officielle, Etienne Guyot, le nouveau préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a présenté sa vision et ses priorités d'action. Un discours dense, structuré autour de deux grands axes : répondre aux besoins du quotidien des habitants, et préparer l'avenir du territoire.

Le préfet définit d'emblée sa méthode de travail : "écoute, échange, lien, décision et mise en œuvre". Il annonce son intention de se déplacer dans l'ensemble des territoires de la région ("j'irai le plus possible sur le terrain") pour "agir avec eux". Il pointe la complexité de la décentralisation ("la répartition des politiques publiques entre les différents acteurs est devenue difficile à lire et à comprendre") et dit vouloir contribuer à la clarifier. "Nos concitoyens demandent que ça marche. Ils demandent que les acteurs publics travaillent ensemble."

Priorité n° 1 : la sécurité, "priorité absolue"

C'est le premier sujet abordé et sans détour. Étienne Guyot la qualifie lui-même de "priorité absolue" : la lutte contre la délinquance et le trafic de drogues arrivent en tête de son agenda.

Narcotrafic et violences urbaines. Il cite les points de deal les règlements de compte l'emprise des réseaux criminels sur certains quartiers comme "des formes de prédation" qui "enferment les quartiers dans la peur" et cherchent à "substituer leur loi à celle de la République". Il fait référence aux événements récents de Décines-Charpieu qu'il dit avoir suivis de près à travers la presse locale. Le message est sans ambiguïté : "Nous ne lâcherons rien."

Organisation des forces. Il précise le cadre de son action : en tant que préfet de département il est compétent pour l'ordre public dans le Rhône en tant que préfet de zone (zone de défense Sud-Est); il peut mobiliser des moyens zonaux supplémentaires via le préfet délégué à la sécurité et à la défense. Il annonce qu'il se rendra directement auprès des forces de sécurité sur le terrain ("ce sera une grande partie de mon métier dans l'action") et qu'il rencontrera, dès cette semaine, le directeur départemental de la police nationale ainsi que le procureur de la République.

Le continuum de sécurité. Il insiste sur le fait que les résultats ne s'obtiennent pas par la seule action policière. Il rend hommage à l'action judiciaire (parquet et siège confondus) comme maillon indispensable. Il souligne également le rôle du partenariat avec les collectivités et les associations à travers le plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien (dit "PDRSC" ) qui cible la délinquance de voie publique les violences intrafamiliales et les cambriolages.

Fermeté face aux extrémismes. Il réaffirme la fermeté de l'État face au terrorisme à la radicalisation au séparatisme à l'antisémitisme au racisme aux actes anti-religieux aux phobies anti-LGBTI et aux violences politiques de toute nature. Il insiste : dans une région profondément marquée par l'histoire du XXe siècle « "toute faiblesse face aux tentatives de division, de repli ou d'intolérance serait une faute".

Priorité n° 2 : la gestion des crises et la protection environnementale

Le préfet souligne que les crises se succèdent, qu'elels soient sanitaires, agricoles, industrielles ou climatiques, et que l'État doit être en mesure d'y répondre avec clarté et transparence.

PFAS et pollutions industrielles. Le nouveau préfet défend le bilan de l'État sur ce dossier sensible, évoquant une "mobilisation exemplaire" et une "transparence réelle", tout en reconnaissant que le cadre juridique est encore en construction. Il affirme que la parole publique doit être "solide, fondée sur les faits".

Sécurité civile. Le réfet rappelle le rôle central de la sécurité civile face aux inondations, incendies et accidents industriels, et insiste sur la nécessité de prévenir autant que de gérer.

Priorité n° 3 : le logement et l'hébergement

Il pointe le logement comme "premières des insertions" dans la métropole lyonnaise.

Production de logements. Face à la pression foncière et à la croissance démographique, le préfet s'engage à accompagner les collectivités dans leurs documents d'urbanisme et à soutenir la construction de logements sociaux, notamment via l'application de la loi SRU.

Hébergement d'urgence. Le Rhône dispose d'un parc important, mais l'enjeu selon le préfet n'est pas seulement d'ajouter des places. Il s'agit de mieux orienter les personnes hébergées, de réduire les durées de séjour et de construire des passerelles vers des solutions durables : logement adapté, intermédiation locative, pensions de famille.

Etienne Guyot, préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes @Guillaume Lamy

Priorité n° 4 : emploi, formation et intégration

Plein emploi. Malgré un taux de chômage favorable par rapport à la moyenne nationale, il alerte sur les disparités territoriales et les freins concrets à l'emploi. Etienne Guyot annonce une mise en œuvre territorialisée de la politique de plein emploi pour "relier deux réalités : des entreprises qui cherchent des compétences et des personnes qui cherchent un emploi".

Immigration. Le sujet est abordé directement par le souhait de faciliter l'accueil des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, tout en affirmant clairement que "les étrangers en situation irrégulière n'ont aucune vocation à rester en France".

Priorité n° 5 : les quartiers prioritaires et la politique de la ville

Il rappelle que le Rhône compte de nombreux quartiers prioritaires et que les contrats de ville, les projets de renouvellement urbain, les actions jeunesse ont un seul objectif : "rendre concrète la promesse d'égalité des chances".

Priorité n° 6 : les grands projets d'infrastructure

C'est un terrain que le nouveau préfet connaît bien, fort de son expérience à la Société du Grand Paris. Il liste les chantiers structurants pour la région : le RER métropolitain lyonnais (SERM), le Lyon-Turin, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, l'axe Rhône-Saône-Méditerranée, le futur collisionneur du CERN, le port Édouard Herriot ou les grands projets industriels et la décarbonation de l'économie.

Il insiste sur l'interdépendance de ces projets et sur la nécessité d'une conduite cohérente par l'État, pour "garantir l'utilité pour les habitants et les territoires". Il mentionne également les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, qui concernent la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud.

Priorité n° 7 : le monde économique

Directeur général de la Chambre de commerce de l'industrie de Paris et de France, le préfet revendique une lecture de l'intérieur du monde de l'entreprise. Il dit vouloir travailler en étroite collaboration avec les chambres consulaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux, en intégrant "les contraintes et les besoins des entreprises, les attentes de visibilité et la nécessité de dégager des marges pour investir". Et de rappeler que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, et que cette puissance "ne se décrète pas, elle se construit".

Priorité n° 8 : l'agriculture

Il reconnaît la situation difficile du monde agricole : renouvellement des générations, crises sanitaires, dérèglement climatique, pression économique, prédation des loups. Il dit vouloir un État "attentif à celles et ceux qui nourrissent la France". Il note, non sans inquiétude, qu' "un fruit et légume sur deux consommé en France est importé" . Il salue le lancement récent des conférences régionales de la souveraineté alimentaire comme un premier pas, en appelant toutes les parties prenantes à se mobiliser.