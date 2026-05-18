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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Lyon : deux frères blessés par balle dans la nuit de vendredi à samedi

  • par Romain Balme

    • Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, deux frères âgés de 19 et 20 ans ont été touchés par des tirs, route de Vienne (8e arr.). Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs.

    Après Décines-Charpieu ces dernières semaines, Lyon aussi a été la cible de tirs dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai. Vers 2 heures, deux hommes, des frères de 19 et 20 ans ont été blessés par balles rapportent nos confrères du Progrès, confirmant une information d'Actu Lyon.

    Les faits se sont déroulés route de Vienne, entre les 7e et 8e arrondissements. L'une des deux victimes aurait été touchée par trois balles, sans pour autant que son pronostic vital ne soit engagé. Toujours selon nos confrères, une enquête a été ouverte par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN), afin d'identifier les auteurs.

    Lire aussi : Près de Lyon : une enquête pour tentative d’homicide ouverte après des tirs d'intimidation

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